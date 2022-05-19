Başkan Bıyık: "İmkanlarımızı sonuna kadar gençlere sunacağız"

Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençler için hazırladığı birbirinden farklı ve özel programlarla kutluyor. 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, üstü açık moral otobüsü ile de mahallelerde sokak sokak 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Darıca’da yaşayan genç ve başarılı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Yeni kurulan e-spor merkezinde düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye sporcular katıldı. Etkinlikte gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Muzaffer Bıyık, sporcuların sorularını da yanıtladı.
"Tüm imkanlarımızı gençler için kullanmaya devam edeceğiz"
Darıca Belediyesi olarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Belediyemizin bütün imkanlarını gençlerin kullanımına sunmak için çalışıyoruz. Gençlerin penceresinden hayata bakmak ve sizlerin hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Parklarımızı, sosyal tesislerimizi, projelerimizi gençlere hitap edece şekilde gerçekleştiriyoruz. Gençler için spor salonları, kültür merkezleri, e-spor merkezi, Youtube stüdyoları gibi projeleri gerçekleştiriyoruz. Her gencin bir müzik aleti çalmasını ve bir spor branşıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz. Bu doğrultuda Darıca’da gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Tüm imkanlarımızı gençler için kullanmaya devam edeceğiz. Geleceğin başarılı sanatçıları ve sporcuları Darıca’dan yetişsin istiyoruz. Bütün amacımız ve çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.