19 May 2022 - 11:23- Gündem G: 19 May 2022 - 11:24

Başkan Bıyık: "İmkanlarımızı sonuna kadar gençlere sunacağız"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Bıyık, "Belediyemizin imkanlarını sonuna kadar gençlerin kullanımına sunuyoruz" dedi.
Başkan Bıyık: "İmkanlarımızı sonuna kadar gençlere sunacağız" mask
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Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençler için hazırladığı birbirinden farklı ve özel programlarla kutluyor. 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, üstü açık moral otobüsü ile de mahallelerde sokak sokak 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Darıca’da yaşayan genç ve başarılı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Yeni kurulan e-spor merkezinde düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye sporcular katıldı. Etkinlikte gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Muzaffer Bıyık, sporcuların sorularını da yanıtladı.

"Tüm imkanlarımızı gençler için kullanmaya devam edeceğiz"

Darıca Belediyesi olarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Belediyemizin bütün imkanlarını gençlerin kullanımına sunmak için çalışıyoruz. Gençlerin penceresinden hayata bakmak ve sizlerin hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Parklarımızı, sosyal tesislerimizi, projelerimizi gençlere hitap edece şekilde gerçekleştiriyoruz. Gençler için spor salonları, kültür merkezleri, e-spor merkezi, Youtube stüdyoları gibi projeleri gerçekleştiriyoruz. Her gencin bir müzik aleti çalmasını ve bir spor branşıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz. Bu doğrultuda Darıca’da gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Tüm imkanlarımızı gençler için kullanmaya devam edeceğiz. Geleceğin başarılı sanatçıları ve sporcuları Darıca’dan yetişsin istiyoruz. Bütün amacımız ve çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu.

19 May 2022 - 11:23 İHA Kocaeli- Gündem

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