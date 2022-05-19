Başiskele’de 482 öğrenciye "Sıfır Atık" bilinci anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde, öğrenciler sıfır atık konusunda bilinçleniyor. Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince de, ilçede israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, atıkların kaynağında geri dönüştürülmesi gibi konularda öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları amacıyla okullarda eğitimlere başlandı.
Eğitimlere 9 Mayıs’ta başlayan belediye ekipleri, şu ana kadar 7 okulda 482 öğrenciye sıfır atık bilincini anlattı. İlçedeki tüm okullarda verilmesi planlanan eğitimler 9 Haziran’da sona erecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.