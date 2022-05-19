19 May 2022 - 11:24- Gündem G: 19 May 2022 - 11:25

Başiskele’de 482 öğrenciye "Sıfır Atık" bilinci anlatıldı

Başiskele Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde okullarda eğitim veriyor. Eğitimlere 9 Mayıs’ta başlayan belediye ekipleri, şu ana kadar 7 okulda 482 öğrenciye sıfır atık bilincini anlattı.
Başiskele’de 482 öğrenciye "Sıfır Atık" bilinci anlatıldı mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde, öğrenciler sıfır atık konusunda bilinçleniyor. Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince de, ilçede israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, atıkların kaynağında geri dönüştürülmesi gibi konularda öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları amacıyla okullarda eğitimlere başlandı.

Eğitimlere 9 Mayıs’ta başlayan belediye ekipleri, şu ana kadar 7 okulda 482 öğrenciye sıfır atık bilincini anlattı. İlçedeki tüm okullarda verilmesi planlanan eğitimler 9 Haziran’da sona erecek.

19 May 2022 - 11:24 İHA Kocaeli- Gündem

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