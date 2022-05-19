Yıldızlı: “Bağımsızlık meşalesini bugün bizler taşıyoruz”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Törenleri, İzmit Atatürk Anıtı’nda gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelenk töreninin ardından CHP Kocaeli Örgütü de Atatürk Anıtı’na çelenk takdim etti. Programa CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

GAFLET, DALALET VE HATTA HIYANET İÇERİSİNDE OLAN İKTİDAR SAHİPLERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak yaktığı bağımsızlık meşalesini bugün bizler taşıyoruz. 103 yıl önce yakılan meşaleyi bugün hala söndürme emelleriyle; binlerce şehidimizin kanıyla kazanılan topraklarımızı özelleştirme adıyla peşkeş çekenlere, milletimizin bağımsızlığına kararnamelerle, hukuka aykırı kararlarla zincir vurmaya çalışanlarla mücadele içerisindeyiz. Atatürk’ün 103 yıl önce bugünleri ön görerek yazdığı Gençliğe Hitabe’yi tekrar tekrar okuduğumuzda anlıyoruz ki, hitabede bahsi geçen gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan iktidar sahipleriyle karşı karşıyayız” dedi.

HER DAİM GÖREV BAŞINDAYIZ

Yıldızlı, “Hepsi bir yana kendi vatanının gençlerini bu kadar yıpratan, geleceklerine ket vuran, kısıtlayan, fırsat eşitliği yaratmayan ve kendi partisinden olmayanları gözü kapalı harcayan bir iktidar ile Cumhuriyet tarihinde ilk kez karşı karşıyayız. Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ne Cumhuriyetimizi, ne gençlerimizin geleceğini, ne de güzel vatanımızın bir karış toprağını keyfi tutumlarla peşkeş çektirmemek için her daim görev başındayız. Cumhuriyeti koruma görevi sadece gençlerimizin değil, söz konusu vatan olduğunda yaşının kaç olduğunu düşünmeden damarlarındaki o asil kandan aldığı kudretle genç kalan herkese emanettir. Tüm gençlerimizin ve mevzu bahis Cumhuriyet olduğunda, vatan olduğunda kendini her daim genç hissedenlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlu olsun” dedi.