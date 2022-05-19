İzmit Tenis Kulübü’nde görkemli ödül töreni!

İlimizin saygın spor kulüplerinden, bünyesinden çok sayıda ulusal ve uluslararası derece elde etmiş sporcular çıkarmış, çıkarmaya da devam eden İzmit Tenis Kulübü, İzmit Fuarı içindeki tesislerinde düzenlediği törenle yıl boyunca derece elde etmiş sporcuları ile bünyesindeki tüm sporcuları ödüllendirdi. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genlik ve Spor Bayramı’nın da kutlandığı görkemli organizasyonun finalinde unutulmaz bir aile tablosu verildi.
PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İzmit Tenis Kulübü ödül törenine bu yıl da protokol yoğun ilgi gösterdi. Dev etkinliğe Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Okul Sporları İl Tertip Kurulu Üyeleri Mustafa Kürkan, Gürhan Öztürk, Göksel Ali Argun, KOÜ SBF Antrenörlük Bölüm Başkan Yard. Doç. Dr. Mine Gül, Kocaeli Tenis İl Temsilcisi Hasan Kırlı, İzmit Koleji Müdürü Soner Atalay, Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Kalcı, aileler ve tenis severler katıldı.
BAŞARININ DİĞER ADI
5-8 yaş grubu sporcuları hariç yaklaşık 200 nitelikli sporcusu olan, ülke klasmanında ilk 8’de 2 tenisçiye sahip, yurt dışına 100’de 100 burslu sporcu gönderen İzmit Tenis Kulübü’nün ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Bahçeşehir Koleji Dans Grubu’nun gösterisi beğeni ile izlenirken selamlama konuşmasını yapan İzmit Tenis Kulübü Başantrenörü ve Kulüp Koordinatörü Ali Kolburan, İTK’nın sportif anlamda da kurumsal anlamda da örnek bir kulüp olmaya devam edeceğinin altını çizerek tüm katılımcıların 19 Mayıs Bayramı’nı kutladı.
TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN TABLO
Konuşmanın ardından yıl içinde önemli başarılar elde eden İzmit Tenis Kulübü sporcularına başarı belgeleri ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Madalya töreninin ardından İzmit Tenis Kulübü ailesi bir arada verdiği fotoğraf ile ne kadar büyük ve özel bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Protokol üyeleri ve özellikle de aileler unutulmaz bir günü geride bıraktıklarını ifade ederek İzmit Tenisi Kulübü ailesi içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.
İZMİT TENİS KULÜBÜ’NUN GURUR TABLOSU
Yurt dışında tenis bursu kazanan sporcular
Nazlı Deniz Saka
Batu Ataseven
Arda Azkara
Engelli Milli Takım sporcuları
Turan Akalın
Muharrem Çakmak
TTF 16-18 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular
Duru Kuşçu
Özge Yüksel
Ensar Türkoğlu
Deren Özel
Nazlı Deniz Saka
Can Akay
TTF 14 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular
Yağız Yıldız
Kerem Kağan Kalyoncu
Emir Efe Şanlı
Egehan Gümüş
Ecrin Naz Esen
Kerem Turhan
Mert Bıçakçı
Efe Taş
Zeynep Demirer
Doruk Ege Çavdar
TTF 12 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular
Defne Özel
Defne Akçay
Yaman Gök
Hüma Geçer
Ekin Günesen
Yağmur Atmaca
TTF 12 Yaşta kulübü temsil eden sporcular
Atlas Özmen
Aras Altın
Nil Beril Aydın
Berat Gül
Ömer Aydoğan
Batuhan Gümüş
Genç Kızlar Okullar arası başarı elde eden İzmit Koleji Takımı
Soner Atalay – Okul Müdürü
Duru Kuşçu
Deren Özel
Özge Yüksel
Nazlı Deniz Saka
Ece Taş
Okullar arası Küçük Kızlar, Genç ve Yıldız Erkeklerde başarı elde eden Bahçeşehir Koleji Takımı
Mahmut Kalcı – Okul Müdürü
Defne Özel
Hüma Geçer
TTF 10 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular
Yalın Akman
Mete Karabal
Nilay İlaltay
Yiğit Çalışkan
Ege Önyılmaz
Ata Kuralay
Masal Çabuk
Mina Güneş Küçük
Yavuz Alkım Özkan
Yade Asel Kahraman
Melisa Erenkaya
TTF 9 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular
Yiğit Kerem Ertürk
Nil Günesen
Aslı Bilge Düzgün
Mert Karaosmanoğlu
Ali Mert Ormancı
Yaşar Öztürk
Kıvanç Kırlı
Tolga Atalık
Mete Barkalı
9 Yaşta kulübü temsil eden sporcular
Ezo Dinçay
İpek Aydın
Ahu Talya Özgünhan
Poyraz Mazlum
Ali Cebir
Eylül Naz Aksoy
Ali Emir Esen
Kaan Aksoy
Çeşitli yaşlarda kulübü temsil eden sporcular
Bade Özgünhan
Berrin Kazaz
Alara Arteşen
Defne Patır
Barış Çınar Polat
Bennu Çalışkan
Alya Akman
Zeynep Modoğlu
Ali Ata Atilla
Eylül Ada Gezer
Çınar Tukuş
8 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular
Ege Eralp Pazar
Asya Varol
Eylül Karabulut
Mina Alya Şayık
Nehir Çebi
İdil Berrin Akbulut
Zehra Varol
Ali Sadi Karaosmanoğlu
Ekin Seydioğulları
Bilge Özdemir
Melek Kolburan
Ali Atlas Bozkurt
Geleceğin Yıldızları
Betül Zehra Karaosmanoğlu, Yağmur Alya Yılmaz, Ada Berra Coşgun, Mirza Günister, Doruk Yücel, Mert Kobya, Derin Güler, Rüzgar Küçük, Onur Kaan Karaosmanoğlu, Ali Mert Özdemir, Alya Naz Özbek, Mustafa Efe Metin, Tuna Ertürk, Defne Besli, Ülkü Altınbilek, Doğa Önyılmaz, Nehir Gül, Duru Mihrimah Özer, Toprak Dinçay, Aze Ekşi, Can Uslu, Eda Demir, Çınar Şahin, İpek Ada Kahraman, İpek Ece Ersoy, Ali Çınar Güz, Ömer Tanta, Mert Emil, Sarp Ölmez, Ilgaz Dere, Arda Can, Derin Sözer, Ömer Batu Ormancı, Kumsal Hatipoğlu, Ayşe Derin Kuyin, Kuzey Arslan, Ayla Öz, Ömür Katre
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.