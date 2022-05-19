İzmit Tenis Kulübü’nde görkemli ödül töreni!

İlimizin saygın spor kulüplerinden, bünyesinden çok sayıda ulusal ve uluslararası derece elde etmiş sporcular çıkarmış, çıkarmaya da devam eden İzmit Tenis Kulübü, İzmit Fuarı içindeki tesislerinde düzenlediği törenle yıl boyunca derece elde etmiş sporcuları ile bünyesindeki tüm sporcuları ödüllendirdi. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genlik ve Spor Bayramı’nın da kutlandığı görkemli organizasyonun finalinde unutulmaz bir aile tablosu verildi.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İzmit Tenis Kulübü ödül törenine bu yıl da protokol yoğun ilgi gösterdi. Dev etkinliğe Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Okul Sporları İl Tertip Kurulu Üyeleri Mustafa Kürkan, Gürhan Öztürk, Göksel Ali Argun, KOÜ SBF Antrenörlük Bölüm Başkan Yard. Doç. Dr. Mine Gül, Kocaeli Tenis İl Temsilcisi Hasan Kırlı, İzmit Koleji Müdürü Soner Atalay, Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Kalcı, aileler ve tenis severler katıldı.

BAŞARININ DİĞER ADI

5-8 yaş grubu sporcuları hariç yaklaşık 200 nitelikli sporcusu olan, ülke klasmanında ilk 8’de 2 tenisçiye sahip, yurt dışına 100’de 100 burslu sporcu gönderen İzmit Tenis Kulübü’nün ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Bahçeşehir Koleji Dans Grubu’nun gösterisi beğeni ile izlenirken selamlama konuşmasını yapan İzmit Tenis Kulübü Başantrenörü ve Kulüp Koordinatörü Ali Kolburan, İTK’nın sportif anlamda da kurumsal anlamda da örnek bir kulüp olmaya devam edeceğinin altını çizerek tüm katılımcıların 19 Mayıs Bayramı’nı kutladı.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN TABLO

Konuşmanın ardından yıl içinde önemli başarılar elde eden İzmit Tenis Kulübü sporcularına başarı belgeleri ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Madalya töreninin ardından İzmit Tenis Kulübü ailesi bir arada verdiği fotoğraf ile ne kadar büyük ve özel bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Protokol üyeleri ve özellikle de aileler unutulmaz bir günü geride bıraktıklarını ifade ederek İzmit Tenisi Kulübü ailesi içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

İZMİT TENİS KULÜBÜ’NUN GURUR TABLOSU

Yurt dışında tenis bursu kazanan sporcular

Nazlı Deniz Saka

Batu Ataseven

Arda Azkara

Engelli Milli Takım sporcuları

Turan Akalın

Muharrem Çakmak

TTF 16-18 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular

Duru Kuşçu

Özge Yüksel

Ensar Türkoğlu

Deren Özel

Nazlı Deniz Saka

Can Akay

TTF 14 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular

Yağız Yıldız

Kerem Kağan Kalyoncu

Emir Efe Şanlı

Egehan Gümüş

Ecrin Naz Esen

Kerem Turhan

Mert Bıçakçı

Efe Taş

Zeynep Demirer

Doruk Ege Çavdar

TTF 12 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular

Defne Özel

Defne Akçay

Yaman Gök

Hüma Geçer

Ekin Günesen

Yağmur Atmaca

TTF 12 Yaşta kulübü temsil eden sporcular

Atlas Özmen

Aras Altın

Nil Beril Aydın

Berat Gül

Ömer Aydoğan

Batuhan Gümüş

Genç Kızlar Okullar arası başarı elde eden İzmit Koleji Takımı

Soner Atalay – Okul Müdürü

Duru Kuşçu

Deren Özel

Özge Yüksel

Nazlı Deniz Saka

Ece Taş

Okullar arası Küçük Kızlar, Genç ve Yıldız Erkeklerde başarı elde eden Bahçeşehir Koleji Takımı

Mahmut Kalcı – Okul Müdürü

Defne Özel

Hüma Geçer

TTF 10 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular

Yalın Akman

Mete Karabal

Nilay İlaltay

Yiğit Çalışkan

Ege Önyılmaz

Ata Kuralay

Masal Çabuk

Mina Güneş Küçük

Yavuz Alkım Özkan

Yade Asel Kahraman

Melisa Erenkaya

TTF 9 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular

Yiğit Kerem Ertürk

Nil Günesen

Aslı Bilge Düzgün

Mert Karaosmanoğlu

Ali Mert Ormancı

Yaşar Öztürk

Kıvanç Kırlı

Tolga Atalık

Mete Barkalı

9 Yaşta kulübü temsil eden sporcular

Ezo Dinçay

İpek Aydın

Ahu Talya Özgünhan

Poyraz Mazlum

Ali Cebir

Eylül Naz Aksoy

Ali Emir Esen

Kaan Aksoy

Çeşitli yaşlarda kulübü temsil eden sporcular

Bade Özgünhan

Berrin Kazaz

Alara Arteşen

Defne Patır

Barış Çınar Polat

Bennu Çalışkan

Alya Akman

Zeynep Modoğlu

Ali Ata Atilla

Eylül Ada Gezer

Çınar Tukuş

8 Yaşta şampiyonluklar ve dereceler elde eden sporcular

Ege Eralp Pazar

Asya Varol

Eylül Karabulut

Mina Alya Şayık

Nehir Çebi

İdil Berrin Akbulut

Zehra Varol

Ali Sadi Karaosmanoğlu

Ekin Seydioğulları

Bilge Özdemir

Melek Kolburan

Ali Atlas Bozkurt

Geleceğin Yıldızları

Betül Zehra Karaosmanoğlu, Yağmur Alya Yılmaz, Ada Berra Coşgun, Mirza Günister, Doruk Yücel, Mert Kobya, Derin Güler, Rüzgar Küçük, Onur Kaan Karaosmanoğlu, Ali Mert Özdemir, Alya Naz Özbek, Mustafa Efe Metin, Tuna Ertürk, Defne Besli, Ülkü Altınbilek, Doğa Önyılmaz, Nehir Gül, Duru Mihrimah Özer, Toprak Dinçay, Aze Ekşi, Can Uslu, Eda Demir, Çınar Şahin, İpek Ada Kahraman, İpek Ece Ersoy, Ali Çınar Güz, Ömer Tanta, Mert Emil, Sarp Ölmez, Ilgaz Dere, Arda Can, Derin Sözer, Ömer Batu Ormancı, Kumsal Hatipoğlu, Ayşe Derin Kuyin, Kuzey Arslan, Ayla Öz, Ömür Katre