Başkan Söğüt: "Dünyayı yaşanır kılmanın tek yolu, barış dilini konuşmak"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrenci değişim programı çerçevesinde İlimtepe İlköğretim Okulu’na konuk olan Romanya Liceul Tehnologic okulunun öğrencilerini ağırladı. İstanbul gezisinin ardından Kocaeli’ye gelen ve buradaki kurumları da ziyaret eden öğrencilerle bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, "Dünyayı her zaman ve herkes için yaşanır kılmanın tek yolu, barış dilini konuşmak" dedi.
Öğrenciler adına söz alan Karina Andreea, "Bu güzel karşılama, Türk misafirperverliğinin önemli bir parçası ve bizim için oldukça heyecan verici. İstanbul’da başlayan yolculuğumuz itibariyle, Türklerin insan sevgisini ve misafirperverliğini açık bir şekilde gördük. Kocaeli, ülkemizdeki Gala Romaniai şehrine benziyor. Gelişmiş ve merkezi olmasının yanında, sanayi alanındaki ileri teknoloji yapılanması ile ülke ekonomisi için önemli görünüyor. Siz ve ziyaret ettiğimiz diğer yerler, bize oldukça kabullenici ve özenli davrandınız. Bunun için çok teşekkür ederim. Ülkeme döndüğümde, bu sıcak karşılama ve kültürel keşfi heyecanla anlatacağım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.