19 May 2022 - 11:40- Gündem G: 19 May 2022 - 11:41

Başkan Söğüt: "Dünyayı yaşanır kılmanın tek yolu, barış dilini konuşmak"

Romanya uyruklu öğrencileri ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Dünyayı her zaman ve herkes için yaşanır kılmanın tek yolu, barış dilini konuşmak" dedi.
Başkan Söğüt: "Dünyayı yaşanır kılmanın tek yolu, barış dilini konuşmak" mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrenci değişim programı çerçevesinde İlimtepe İlköğretim Okulu’na konuk olan Romanya Liceul Tehnologic okulunun öğrencilerini ağırladı. İstanbul gezisinin ardından Kocaeli’ye gelen ve buradaki kurumları da ziyaret eden öğrencilerle bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, "Dünyayı her zaman ve herkes için yaşanır kılmanın tek yolu, barış dilini konuşmak" dedi.

Öğrenciler adına söz alan Karina Andreea, "Bu güzel karşılama, Türk misafirperverliğinin önemli bir parçası ve bizim için oldukça heyecan verici. İstanbul’da başlayan yolculuğumuz itibariyle, Türklerin insan sevgisini ve misafirperverliğini açık bir şekilde gördük. Kocaeli, ülkemizdeki Gala Romaniai şehrine benziyor. Gelişmiş ve merkezi olmasının yanında, sanayi alanındaki ileri teknoloji yapılanması ile ülke ekonomisi için önemli görünüyor. Siz ve ziyaret ettiğimiz diğer yerler, bize oldukça kabullenici ve özenli davrandınız. Bunun için çok teşekkür ederim. Ülkeme döndüğümde, bu sıcak karşılama ve kültürel keşfi heyecanla anlatacağım" dedi.

19 May 2022 - 11:40 İHA Kocaeli- Gündem

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