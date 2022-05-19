Aç kalan köpek üniversitenin yemekhanesine girdi!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ndeki başıboş köpek sıkıntısı gün geçtikçe büyüyor. Üniversite çevresine bırakılan çok sayıda köpek, hem yeterince beslenemedikleri hem de iyi şartlarda barınamadıkları için zamanla hırçınlaşarak bazen öğrencilere korku dolu anlar yaşatıyor. Üniversitenin bulunduğu bölgede yeterince mama bulamayan köpeklerden bazıları sağlık sorunları da yaşıyor. Düzenli olarak beslenemeyen, bakımları yapılmayan köpekler, aynı zamanda okulun yemekhanesine de girerek öğrencilerin yemeklerini yiyor. Yetkililerden yardım talep eden öğrenciler, köpeklerin daha sağlıklı ve güvenli bir alanda yaşamasını istiyor.

"Artan yemekler köpekleri beslemek için yeterli değil, çünkü çok fazla köpek var"

Köpek sorununun çözülmesini isteyen bir öğrenci, "Köpekler aç oldukları için yemekhaneye giriyor. Keşke mamaları düzenli şekilde konulsa da girmek zorunda kalmasalar. Girmesi bizim için sorun değil, karnını doyurması daha iyi. Yemekhaneye giren köpek yeni doğum yapmış bir köpek, 5 tane yavrusu var ve bu köpekler hasta. Bu köpeklere daha çok bakım yapılması gerekiyor. ’Bu köpekler neden yemekhanede?’ demektense onların ihtiyacını karşılayabilmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Yemekhanelerden artan yemekler köpekleri beslemek için yeterli değil, çünkü çok fazla köpek var. Bunu düzenli bir hale getirebilmek için denetim gerekir. Belediyelerin daha sorumluluk sahibi olması lazım" dedi.

"Yemekhaneye girmeleri engellenebilir"

Köpeklerin yemekhaneye girmesinin engellenmesi gerektiğini ifade eden Oktay Pektaş adlı öğrenci, "Köpeklerin kampüs içerisinde bazen saldırdıkları oluyor, yemekhane içerisine de giriyorlar. Yemekhaneye girmeleri hijyen açısından biraz sıkıntılı oluyor. Görevliler ise girdiklerinde çıkartmaya çalışıyor. Kampüs içerisinde pek bir şey yapılacağını zannetmiyorum ama yemekhaneye girmeleri engellenebilir" diye konuştu.

"Hijyen açısından iyi bir durum değil"

Rektörlüğün ve belediyenin işbirliği içinde olarak köpek sorunuyla ilgilenmesi gerektiğini kaydeden Muhammed Budak adlı öğrenci ise, "Kampüsteki köpekler sıkıntılı. Yemekhaneye girmeleri hijyen açısından iyi bir durum değil. Köpeklerin bir de saldırıları oluyor. Rektörlüğün ve belediyenin bu işe el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.