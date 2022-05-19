19 May 2022 - 12:39- Gündem G: 19 May 2022 - 12:41

'19 Mayıs tramvayı'nda Gençlik Marşı'nı söylediler

İzmit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak kaplanan tramvayda yolcular, müzisyenlerle birlikte Gençlik Marşı'nı söyledi. 
'19 Mayıs tramvayı'nda Gençlik Marşı'nı söylediler mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, tramvay özel olarak kaplandı. Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve gençlerin tasvir edildiği görsellerle kaplanan tramvayda müzik etkinliği düzenlendi. Tramvaya çeşitli duraklardan binen müzisyenler, enstrümanları ile Gençlik Marşı'nı çaldı. Tramvaydaki gençler de müzikle birlikte bayraklar sallayarak marşa eşlik etti. 

Tramvayda yolculuk yapan Esma Pırıl Yolcu, "19 Mayıs bana çok onur veriyor ve tüm dünya milletlerinden ayrı hissettiriyor. Gerçekten Türk olduğumuzu iliklerimize kadar hissettiğimiz bir gün. Zaten her bayram bunu hissediyoruz. Bugün gerçekten çok gururluyuz" dedi. 

İlayda Ateş ise "Heyecanlıyız. Her yıl bu özel günlerimizi kutluyoruz. Bugün Atatürk tarafından bize armağan edilen bir gün. Biz gençler için Atatürk'ün varlığını hatırlamak için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Gençler olarak ülkemizin geleceği için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ülkemize nasıl faydalı olacağımızı düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

19 May 2022 - 12:39 - Gündem

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