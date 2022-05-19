200 lise öğrencisinin anlamlı Türk bayrağı koreografisi

Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinli düzenledi. İlk olarak okul bahçesine dev Türk bayrağı çizildi. Ardından 200 öğrenci ve 4 öğretmen bir araya gelerek bahçede Türkiye haritası içerisinde ay ve yıldızı oluşturdu. Daha sonra ise öğrenciler haritanın içerisinde Türk bayrağını dalgalandırdı. Öğrenci ve öğretmenlerin bu koreografisi havadan görüntülendi.
Gençlerde milli bilinç ve farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Ceylan Sevim, "Atatürk’ün izinde, bilimin ışığında yürüyen gençlerimizle birlikte herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Nuray - Bu tabloları akepe nin gozune gözüne sokacağız .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.