Turan'dan 19 Mayıs mesajı

Yayımladığı mesajında 19 Mayıs’ın Kurtuluş savaşının başlangıç startının verildiği çok özel bir gün olduğunu ifade eden Başkan Turan, ‘’ 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan ve bin bir zorluk ve imkansızlıklar içinde büyük bir inanç ve çok büyük bedeller ödenerek kazanılan, İstiklal Mücadelemizin simgesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun’’ dedi.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan İstiklal Mücadelesinin 103’üncü yıl dönümünde yine aynı birlik beraberlik ve vatan sevdası etrafında kenetlenerek bu özel günün idrak edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Turan, ‘’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilen bu önemli günün 103. yılının gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençliğimizin, öncelikle kendisine emanet edilen bu vatanı, sonsuza dek koruyacağına ve daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. Gençlerimizi milli ve manevi değerlerine saygılı şekilde yetiştirmek geçmişimize ve atalarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesile ile bizlere bu cennet vatanı emanet eden başta Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.’’