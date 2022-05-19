19 May 2022 - 13:12- Gündem G: 19 May 2022 - 14:18

Çağdaş Kent Sitesi’nde silahlar konuştu

Çayırova Akse Mahallesi’nde bulunan Çağdaş Kent Sitesi’nde dün silahlı kavga yaşandı. Site sakinleri yaşanan olayları polise ihbar etti
Çağdaş Kent Sitesi’nde silahlar konuştu mask
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Çayırova Akse Mahallesi’nde bulunan ve bölgenin en kalabalık sitelerinden biri olan Çağdaş Kent Sitesi’nde dün geçe çıkan kavga, site sakinlerinin huzurunu kaçırdı. Site yönetimi ile evlerini günlük kiraya veren kişiler arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya döndü. Daha sonra da silahların çekildiği kavga büyüdü. Sitede yaşanan bu olaylar huzursuzluk yarattı. Site sakinleri kapıdan dışarı çıkmaya korktuklarını belirterek, bazı evlerin kapılarına da sarı bir boya ile işaretlemeler yapılarak tehdit edildiklerini belirttiler.

19 May 2022 - 13:12 - Gündem

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