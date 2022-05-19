19 May 2022 - 13:17- Kültür-Sanat G: 19 May 2022 - 13:18

Çocuklar Nasreddin Hoca oyunuyla eğlendi

Körfez Belediyesi, "Nasreddin Hoca Tatilde" adlı çocuk tiyatrosunu miniklerle buluşturdu.
Çocuklar Nasreddin Hoca oyunuyla eğlendi mask
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Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Nasreddin Hoca Tatilde" tiyatro oyununda çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Tiyatro etkinliğinin konukları ise Ahmet Taner Kışlalı İlköğretim Okulu öğrencileri oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki gösteride çocuklar doyası eğlenirken, okul yönetimi de Körfez Belediyesi’ne düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti.

19 May 2022 - 13:17 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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Çocuklar Nasreddin Hoca oyunuyla eğlendi mask
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