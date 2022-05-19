19 May 2022 - 15:53- Spor G: 19 May 2022 - 15:54

Körfez’de gençlik festivali trekking ile başladı
Körfez’de gençlik festivali trekking ile başladı mask

Körfez Gençlik Festivali kapsamında ilk etkinlik trekking oldu. Körfez’in doğal güzelliklerini keşfe çıkan gençlere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Okudan, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. Bol bol fotoğraf çektiren gençler, keyifli parkurun zorlu etaplarını da başarı ile tamamlamadı. Yürüyüşün startı Tarihi Taşköprü önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle başladı. Burada katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı. Toplu fotoğrafın çekilmesi ile birlikte yaklaşık 2 saat süren parkur için start verildi. Zaman zaman şarkılar da söyleyen gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

ÇOBAN GEÇİDİ’NE BAYILDILAR

Zaman zaman zorlu ama bir o kadar da keyifli geçen yürüyüşün son etabı ise Çoban Geçidi Kanyonu oldu. Körfez’in adeta saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün tamamlanması ile birlikte gençlere ise Köfte Ekmek ikramında bulunuldu.

19 May 2022 - 15:53 - Spor

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