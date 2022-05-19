Körfez’de gençlik festivali trekking ile başladı

Körfez Gençlik Festivali kapsamında ilk etkinlik trekking oldu. Körfez’in doğal güzelliklerini keşfe çıkan gençlere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Okudan, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. Bol bol fotoğraf çektiren gençler, keyifli parkurun zorlu etaplarını da başarı ile tamamlamadı. Yürüyüşün startı Tarihi Taşköprü önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle başladı. Burada katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı. Toplu fotoğrafın çekilmesi ile birlikte yaklaşık 2 saat süren parkur için start verildi. Zaman zaman şarkılar da söyleyen gençler, renkli görüntüler oluşturdu.
ÇOBAN GEÇİDİ’NE BAYILDILAR
Zaman zaman zorlu ama bir o kadar da keyifli geçen yürüyüşün son etabı ise Çoban Geçidi Kanyonu oldu. Körfez’in adeta saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün tamamlanması ile birlikte gençlere ise Köfte Ekmek ikramında bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.