Erdem Korkmaz Güner yeniden Kullar dedi

İlimizin tecrübeli futbolcularında Erdem Korkmaz Güner geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kullarspor'da forma giymişti. 2022-2023 sezonunda ise yeniden Kullarspor dedi. Yeni sezonda Kırmızı Siyahlı formayı giyecek olan Erdem Korkmaz Güner açıklamalarında ise ''Geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdik. Play-Off oynama şansını kaçırdık. İyi bir aile ortamımız vardı. Yeni sezonda ise Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş ile yüz yüze görüşme sağlayarak yeni sezon için anlaşma sağladım. Yeni sezon şimdiden herkese hayırlı olsun. Kaldığımız yerden devam edip yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyoruz. Her iki taraf içinde hayırlı olur'' diyerek sözlerini bitirdi.