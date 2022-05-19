Cezmi Çiçek’e şantaj yaptığı iddiasıyla Bostan ve Kaya gözaltında

Cefa vincin sahibi olan ve daha sonra internet gazetesi kurarak medya sektörüne geçen Faruk Bostan, Kocaeli Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gazete binasında yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Daha öncede gazeteciliği kullanarak şantaj iddiasıyla gözaltına alınan Faruk Bostan ile birlikte Selam TV’nin eski yayın yönetmeni ve Kocaeli İlme Hizmet Vakfı eski Genel Başkanı Abdullah Kaya’da gözaltına alındı. Kaya ve Bostan’ın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniliyor.
Cezmi Çiçek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.