Mustafa Can Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzaladı

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası, emekli Almanca öğretmeni Mustafa Can, Kocaeli Kitap Fuarı B Blokta bulunan Mor Elma Kitapevi Standında kitaplarını imzaladı. Türkiye ve Almanya'daki çeşitli üniversitelerde okutman olarak çalıştığını, 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2014'te Köln şehrinde emekli olduğunu belirten Can, ilk yazdığı eserin şiir kitabı olduğunu söyledi. Evinin üst katını kütüphaneye çeviren ve 10 binin üzerinde esere sahip olan Can, “Şimdiye kadar 21 kitabım yayınlandı. 60'ın üzerinde kitap yazdım. Karamürsel'de oturuyorum. Ben edebiyatın bütün türlerinde denemesini yaptığım şekliyle edebiyat dünyasında varım. Roman, şiir, tiyatro, deneme, öykü gibi sahalarda konuların içerisinde bulunuyorum. Türk insanının göç dahil, ki ben de uzun uzun zamandır Almanya'da oturuyorum. Hala oradayım, Karamürsel’e geçici olarak geldi ama bir ev aldım şimdi bir burada bir de yine Almanya'da hayata devam ediyorum. Türk kültürünün romancısı, şairi, denemecisi ve edebiyat dünyasına bir edebiyatın Türk kültürü diliyle eserler vermeye çalışıyorum. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MUSTAFA CAN KİMDİR?

Mustafa Can, 01.01.1949 tarihinde Samsun ili Terme ilçesindedoğdu. İlkokulu ve ortaokulu Termede, liseyi de Samsun 19 MayısLisesinde okudu. 1972 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Yabancı DillerBölümünden mezun oldu. Bolu Erkek Öğretmen Okulu ve iki yıllık Eğitim Enstitüsünde Almanca öğretmeni olarak göreve başladı.1980 öncesi sosyal ve siyasi hareketlere seyirci kalmaz ve aktifbir rol oynar. Türk-İslam dünyasının kültürel hayatını da yakından takip eder. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümüneokutman olarak tayin olur. 1979'da öğretmen olarak Türk kültürüne hizmeti akademik sahada sürdürmek için Almanya'da üniversite hayatına devam eder. Heidelberg Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı (Germanistik), Eğitim Bilimi ve Felsefe Bölümünde bir yıl okur. Türk göçmen işçileri tarafından kurulmuş olan sivil kitlekuruluşlarında aktif görevler alır.1980 yılında Köln şehrine yerleşir ve orada öğretmenliğin yanında, Köln Üniversitesine girer Alman Dili Edebiyatı, Felsefe veSiyasi Bilimleri Master seviyesine kadar okur.Yunus Emre Kültür Akademisini kurar. Edebî çalışmalarınısürdürür. Mahallî gazete ve dergilerde yazıları yayımlanır.Akademinin adına yayınlanan Divan Gazetesi’ni ve edebiyat dergileriolarak da gazete ile beraberinde, Renkler Ülkesi'ni ve Yeni Dergi'yiçıkartır.Edebiyatın her türünde eser veren Mustafa Can, önce şiirlerin bir kısmını kitaplaştırır ve yayımlar. Mustafa Can evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayına hazır olanların dışında yayımlanan eserleri şunlardır:

Bir Hikâyem Vardı Anlatamamıştım, 2010 Şiir

Şehri Sırtlamak İsteyen Adamlar, 2011 Şiir

Sulara Uzaktan Bakmak, 2011 Şiir

Metrodaki Adam, 2014 Hikâye

Düş Emziği, 2015 Şiir

Okumak, Yazmak ve Kızmak Üzerine, 2015 Deneme

Ben Martılarla Büyüdüm, 2019 Roman

Simenita'nın Aşkı, 2020 Roman

Sürgün Adam, 2020 Roman

Füsun, 2020 Roman

Gölge Işıksız Ülkede Yaşamaz, 2020 Şiir

Sen Olmasaydın, 2020 Roman

Göç Günlüğü, 2022 Roman

Yeni Hayata Doğru, 2022 Roman

Kimsin Sen, 2022 Roman

Şair Yalnızlığı Güneşe Bakan Adam, 2022 Şiir

Bulut Okyanusla Öpüşmek İsterse, 2022 Aforizma

Kadın Hayata Şaşı Bakmayi Sevmez, 2022 Aforizma

Sözünden Dönmeyen Yiğitler, 2022 Şiir

Keşke Kiminle Yola Çıktığımı Bilseydim, 2022 Şiir

Mevsim Yorgunluğu Değil Bendeki, 2022 Şiir