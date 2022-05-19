19 Mayıs kutlamaları  İzmit Belediye Meydanı’nda başladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm kenti sarmaya başladı. Spor İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan kutlama programları İzmit Belediye Meydanı’nda başladı. İzmit Belediye Bandosu’nun gösterisi ile başlayan etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
SPOR GÖSTERİLERİNE BÜYÜK İLGİ
Spor gösterilerinin devam ettiği alanda daha sonra Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Sanatın ve sporun bir arada olacağı kutlamalar kapsamında Action Team akrobasi Show gerçekleşecek. İzmitliler, gösterilerin ardından motosiklet korteji ile birlikte Fuar Alanı Güneş Sahnesi’ne Fener Alayı gerçekleştirecek. Etkinliklerin finali Türkiye’nin sevilen müzik grubu Athena konseri ile yapılacak. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.