19 May 2022 - 17:09- Gündem G: 19 May 2022 - 17:11

19 Mayıs kutlamaları  İzmit Belediye Meydanı’nda başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri İzmit Belediye Meydanı’nda büyük bir coşkuyla başladı

19 Mayıs kutlamaları  İzmit Belediye Meydanı’nda başladı mask
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm kenti sarmaya başladı. Spor İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan kutlama programları İzmit Belediye Meydanı’nda başladı. İzmit Belediye Bandosu’nun gösterisi ile başlayan etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 


SPOR GÖSTERİLERİNE BÜYÜK İLGİ 

Spor gösterilerinin devam ettiği alanda daha sonra Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Sanatın ve sporun bir arada olacağı kutlamalar kapsamında Action Team akrobasi Show gerçekleşecek. İzmitliler, gösterilerin ardından motosiklet korteji ile birlikte Fuar Alanı Güneş Sahnesi’ne Fener Alayı gerçekleştirecek. Etkinliklerin finali Türkiye’nin sevilen müzik grubu Athena konseri ile yapılacak. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir. 

19 May 2022 - 17:09 - Gündem

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