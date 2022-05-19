Körfez’de öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgi gördü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de coşkuyla kutlandı. Gün boyu devam eden etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Törene, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ardından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, öğrenciler şiir seslendirdi ve halk oyunları gösterisiyle seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.
Aynı zamanda, hafta boyunca devam eden spor alanındaki müsabakalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.