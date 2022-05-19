19 May 2022 - 17:12- Gündem G: 19 May 2022 - 17:13

Körfez’de öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgi gördü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Körfez’de düzenlenen törende öğrenciler halk oyunları ve seslendirdikleri şiirlerle büyük alkış aldı.
Körfez’de öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgi gördü mask
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de coşkuyla kutlandı. Gün boyu devam eden etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Törene, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ardından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, öğrenciler şiir seslendirdi ve halk oyunları gösterisiyle seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

Aynı zamanda, hafta boyunca devam eden spor alanındaki müsabakalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

19 May 2022 - 17:12 İHA Kocaeli- Gündem

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