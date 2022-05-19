İYİ Partili Filiz: Tam bir fiyasko

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde düzenlenen çelenk sunma töreninde Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü’nün törene katılmamasına ve Türk bayrağının göndere çekilememesine tepki gösterdi.

“ÇOK YAZIK”

Yaptığı yazılı açıklamasında Filiz, "Bugün 19 Mayıs! Bugün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün! Bugün bir milletin küllerinden yeniden doğmak için ilk ateşi yaktığı gün! Sn. Valinin, Sn. Büyükşehir Belediye Başkanının, Sn. Rektörün törene katılmadığı ve anma sırasında makara bozuk diye Türk bayrağının göndere çekilmediği bir 19 Mayıs... Bu sabah Atatürk'ü anmaktan başka daha önemli nasıl bir işleri olabilir ki anma törenine katılmadılar acaba? Hele de bayrak çekilememesi tam bir fiyasko. Çok yazık” ifadelerini kullandı.