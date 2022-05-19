19 May 2022 - 18:18- Gündem G: 19 May 2022 - 18:19

Seka Park Ceza Konserine hazır  

Ünlü Rapçi en güzel şarkılarını bu akşam 21.0’0’de Kocaelili gençler için söyleyecek  

Seka Park Ceza Konserine hazır   mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Ceza Konserine saatler kaldı. Konserin gerçekleştirileceği Seka Park Uçurtma Tepesi’nde hazırlıklar sürüyor. Konser 21.00’de başlayacak. Gençler, iki yıl aradan sonra sevdikleri rapçi ile buluşarak, bayram coşkusu yaşayacak.

19 May 2022 - 18:18 - Gündem

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Seka Park Ceza Konserine hazır   mask
Seka Park Ceza Konserine hazır  
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