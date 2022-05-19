Seka Park Ceza Konserine hazır  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Ceza Konserine saatler kaldı. Konserin gerçekleştirileceği Seka Park Uçurtma Tepesi’nde hazırlıklar sürüyor. Konser 21.00’de başlayacak. Gençler, iki yıl aradan sonra sevdikleri rapçi ile buluşarak, bayram coşkusu yaşayacak.