19 May 2022 - 20:38- Spor G: 19 May 2022 - 20:39

Samsunspor yarı finalde

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Samsunspor’u ağırladı. İlk maçta 80-73’lük...
Samsunspor yarı finalde mask
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Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Samsunspor’u ağırladı. İlk maçta 80-73’lük skorla avantaj sağlayan Samsunspor ikinci karşılaşmayı da 70-82 kazanarak yarı finale yükseldi.

19 May 2022 - 20:38 İHA Kocaeli- Spor

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