Darıca Gençlerbirliği’nden 19 Mayıs’ta anlamlı etkinlik

TFF 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile Çayırova Fenerbahçe futbol okulunun düzenlediği turnuvaya 2008, 2009 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlu sporcular katıldı. Maçların sonunda tün öğrencilere 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anısına hatıra olarak madalya verildi.
Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen yaptığı açıklamada "Bu anlamlı günde anlamlı bir organizasyon yaparak bu güne yakışan bir turnuva olması için uğraştık. Gençlerimize sporu sevdirmek ve futbolun güzelliklerini göstermek adına yaptığımız bu turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcu ve velilerimize, ayrıca davetimizi kırmayarak destek veren Çayırova Fenerbahçe Futbolu’na teşekkür ederiz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.