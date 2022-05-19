19 May 2022 - 22:26- Spor G: 19 May 2022 - 22:27

Darıca Gençlerbirliği’nden 19 Mayıs’ta anlamlı etkinlik

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Darıca Gençlerbirliği’nin düzenlediği futbol turnuvası yoğun ilgi gördü.
Darıca Gençlerbirliği’nden 19 Mayıs’ta anlamlı etkinlik mask
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TFF 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile Çayırova Fenerbahçe futbol okulunun düzenlediği turnuvaya 2008, 2009 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlu sporcular katıldı. Maçların sonunda tün öğrencilere 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anısına hatıra olarak madalya verildi.

Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen yaptığı açıklamada "Bu anlamlı günde anlamlı bir organizasyon yaparak bu güne yakışan bir turnuva olması için uğraştık. Gençlerimize sporu sevdirmek ve futbolun güzelliklerini göstermek adına yaptığımız bu turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcu ve velilerimize, ayrıca davetimizi kırmayarak destek veren Çayırova Fenerbahçe Futbolu’na teşekkür ederiz" dedi.

19 May 2022 - 22:26 İHA Kocaeli- Spor

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