Öğrenciler 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde program düzenlendi. Kutlama programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programda konuşan Lise Müdürü Orçun Barış, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık ateşinin 103. yılını kutlamak için bir araya geldik. Siz gençlerin görevi bilimin ışığından ayrılmadan bıkmadan usanmadan çalışmak. Ancak böyle verilen emeklerin karşılığını ödeyebiliriz" dedi.
Barış’ın konuşmasının ardından sahne gösterileri yapıldı. Danslar, karaoke etkinliği, oyun parkurları, N’alaka grubunun konseri ile devam eden programda, öğrenciler 19 Mayıs’ın coşkusunu doyasıya yaşadı.
Program, Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Mahmut Kalcı’nın sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödül vermesinin ardından son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.