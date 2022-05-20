Saniye Bencik Kangal: İşin sırrı koşulsuz sevgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan Saniye Bencik Kangal, çocuk ebeveyn ilişkisini değerlendirdiği konuşmasında “İşin sırrı koşulsuz sevgi” dedi. Sosyal medyada ‘Akademisyen Anne’ olarak bilinen Kangal, çocuk sahibi olmak isteyenlere, annelere ve anne adaylarına, çocuk yetiştirmek ile ilgili pratik bilgiler verdi.

“ÖNCE DÖNÜP KENDİMİZE BAKMALIYIZ”

‘Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?’ adlı söyleşisine “İnsan doğulur mu insan olunur mu?” diye sorarak başlayan Kangal, kurt hikayesi anlatarak insanın önce kendine bakması gerektiğine vurgu yaptı. Kangal, “İnsan olmak için sosyal etkileşime ihtiyaç var. Hayvanlar tarafından yetiştirilen insanlar hayvani refleksler gösteriyor. Şimdi asıl soruya geçmek istiyorum. Sizinle büyüyen ne olacak? Önce dönüp bakmamız gereken biri var. O da kendimiz” dedi.

“ANNE TUTARLI OLMALI”

Kangal, ‘’Çocuk bir şey istediğinde anne tutarlı olacak. Çocuk isterse kendini yere atsın. Ancak çocuğun ‘buraya bir daha getirmeyeceğim’ diye tehdit edilmemesi gerekir. Seni anlıyorum mesajı vermeliyiz. Diğer yandan ‘çevredekiler ne der’ demeden çevre baskısına kulak tıkamayı öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARDAN BAŞARISIZ OLMA LÜKSÜNÜ ALMAYALIM”

“Çocuklardan başarısız olma lüksünü almayalım” diyen Kangal, “Kendimizi düşünelim. Başarılı olunca mı daha çok ders aldık başarısız olduğumuzda mı? Olumsuz etiketleri de olumlu etiketleri de abartmadan kullanalım. Resim çizen bir çocuğu övdüğümüzde bu övgüyü ayarlayalım. Çocuğun çabasına değer verelim” şeklinde konuştu.

“SİZİN KİTAPLIĞINIZ VAR MI?”

Çocuklara nasıl kitaplar alınması gerektiğine de değinen Kangal, “Çocuğumuza kitap alırken etikete bakıp kitap almayalım. Yaş, gelişim düzeyi, ilgi alanı gibi faktörlere bakarak kitap tercihi yapalım. Size ait bir kitaplığınız var mı? Önce çocuğu değil aileyi sorguluyoruz. Sizin varsa zaten çocuğun da kitaplığı oluyor” dedi.

20 MAYIS CUMA SÖYLEŞİLERİ

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 20 Mayıs Cuma günü, Beyhan Budak, Özgür Bolat, Ömür Akkor, Bestami Yazgan, Merve Gülcemal, Dilek Cesur, Işıl Erverdi ve Ayşegül Dede gibi isimler okuyucularıyla buluşup söyleşi gerçekleştirecek.