 Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar aynı salonda ziyaretçilerini ağırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli Ticaret Odası ve birçok kuruluşun destekleriyle düzenlediği 12. Kitap Fuarı 22 Mayıs 2022 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor. 2 yıl pandemi arası veren Kocaeli Kitap Fuarı adeta büyük buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Fuarın en büyük sürprizlerinin başında ise, Kocaelili yayınevi ve kitapçılarının hep birlikte ve aynı holde buluşmaları geliyor.

BAŞKAN BULUT’TAN FUAR ZİYARETİ

Kocaeli Kitap Fuarı B Salonu’nda ziyaretçilerini karşılayan Kocaelili yayınevleri ve kitapçılar hem yazarlarını konuklarla buluşturuyor hem de ilimizin yayıncılık alanındaki zenginliğini gözler önüne seriyor. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen ile birlikte fuarı ziyaret ederek, Kocaelili yayınevleri ve kitapçılarla da bir araya geldi.

ANAYURTLU: AMACIMIZ TEK ÇATI ALTINDA DEĞER ÜRETİP

TÜM DÜNYAYALA PAYLAŞMAK

Kocaeli Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği Başkanı Mustafa Anayurtlu ve Başkan Yardımcısı Şerafettin Ergül tarafından ağırlanan Başkan Bulut, fuara özel hazırlıkları ve yayın hayatına kazandırdıkları eserler dolayısıyla takdir etti. Dernek ve fuar çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran Dernek Başkanı Anayurtlu, “Derneğimiz 3 yıl önce kuruldu. Amacımız Kocaelili yayıncıları ve kitapçıları tek çatı altında toplayarak bu alandaki zenginliğimizi, tüm dünya ile paylaşmak.

KOTO’YA SALON TEŞEKKÜRÜ

Bu yıl fuara hep birlikte ve aynı salonda katılarak bir farkındalık ortaya koymak, tüm dünyaya kitap ve eser gönderen Kocaelili bu değerlerimizi daha görünür kılmak istedik. Kocaeli Ticaret Odası’nın da girişimleriyle aynı salonda ziyaretçilerle buluştuk. Başkanımız nezdinde emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kocaeli’de yılda 3 milyondan fazla kitap üretiliyor. Türkiye’nin en ünlü yazarları Kocaelili yayıncılarımızın portföyünde. Şerafettin Ergül belgeseli çekilmiş, ‘kitap hamalı’ ismiyle tüm dünyanın tanıdığı bir sahaf. Kocaelili. İlhan Yılmaz, Türkiye’de çizgi roman üreten 5 tane firmadan birinin sahibi ve Kocaelili. Yılda 1 milyonun üzerinde soru bankası ve yardımcı kaynak üreten firma Kocaelili.

ENERJİYİ, SİNERJİYE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ

Kocaeli’de çok büyük potansiyel var. Biz bunu görünür kılmaya ve bunu sinerjiye çevirmek istiyoruz. Geçen yıl Türkiye’de 650 milyon adet kitap üretildi. Kişi başı 7,6 adet kitap eder. Yayın sektörümüz dünyada 10. sırada. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 87 bin farklı başlıkta kitap üretildi. Dünyada kitap çeşitliliği bakımından 5. sıradayız. Ülkemizde üretilen kitapların yüzde 40’ı kültür kategorisinde. Yüzde 50’si de ders ve yardımcı ders kitabı. Biz de Kocaelili yayıncı ve kitapçılar olarak bu çeşitliliğe katkı sunmak için hazırız. Bunun gerçekleşebilmesi için görünür olmamız çok önemli” dedi.

ERGÜL’DEN KOTO’YA TEŞEKKÜR

Kitap hamalı unvanıyla tüm dünyanın tanıdığı Şerafettin Ergül, “Bizim sevdamız kitaba olan sevda. Tüm dünyayı Kocaeli’den kitapla buluşturmak istiyoruz. Amerika’dan Japonya’ya kargoyla kitaplar gönderiyoruz. Türkiye’de kitapçılar ve yayıncılar olarak Türkiye’de ilk derneğiz. Kendi kentimizde kendi değerlerimizi de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Biz de bu şehrin değerlerini yaşatmak istiyoruz. Kocaeli’de 200’ün üzerinde yazar var. Bu isimleri daha fazla okuyucuyla buluşturmak istiyoruz. KOTO olarak her ay bir Kocaelili yazarın kitabını, meclis üyelerinizle buluşturmanız da takdir verici. KOTO’ya destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

YILMAZ: HEP BİRLİKTE ADIM ATMALIYIZ

Çizgi roman üreticisi İlhan Yılmaz ise, “Kocaeli’de kitapçılar yayıncılar ve sahaflar olarak kültürün nabzını biz tutuyoruz. Hep birlikte hareket edersek ilimiz kazanır, tüm dünyaya kazandırırız. Kültür adına atılacak her adımı birlikte atarsak çok büyük kazanım sağlanacak” dedi.