Sezonu hayal kırıklıkları ve öfke ile bitiriyoruz!

Gerçekten çok yazık oldu… 11 sezon sonra, içinde unutulmayacak birçok badireyi atlatarak 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un aynı sezon 70 milyon lira harcayarak düşmesi yeteneksizliğin diğer adıydı. Ve o Kocaelispor, yarın 1. Lig’de sezonun son maçına çıkıyor. Adanaspor ile karşılaşacak olan yeşil siyahlıların mücadelesi saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetecek.

BÜYÜAKIN’IN KOCAELİ FUTBOLUNA ARMAĞANI!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Kocaeli ve Kocaelispor futboluna armağanı! Engin Koyun ve yönetimi bu sezon müthiş! bir işe imza attı ve 70 milyon liralık halkın bütçesi ile Kocaelispor’u küme düşürdü. Geride bıraktığımız hafta Eyüpspor maçının bitimi ile birlikte resmen 2. Lig takımı olan yeşil siyahlılar Adanaspor ile sezonun son maçına çıkıyor. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.

GENÇLER SAHAYA!

Her hangi olası bir tepki hatta saldırı olmaması için birçok yerli ve yabancı futbolcusuna izin veren yeşil siyahlılarda U-19 takım takviyeli bir kadro ile sahaya çıkılacak. Bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çeken genç futbolculardan santrfor Yusuf Efe Yaman ve orta saha oyuncusu Ümit Can Ekşi profesyonel yapıldı. Öte yandan yine kanat oyuncusu Ufuk Birdal ile ilgili de olumlu kanaatin oluştuğu öğrenildi. Profesyonel sözleşmesi bulunan Berat, Yiğit Canguru ve Eren Türkkal’ın da maç kadrosunda olacağı düşünülüyor.

MUHTEMEL 11

Kocaelispor’da kaleyi bu sezon ilk kez Doğukan Kaya koruyacak. Yeteneğine resmen ihanet eden ve 2 yıldır kiralık gönderilmeyi kabul etmediği için hayli maç eksiği bulunan Doğukan çok geç de olsa formasına kavuşacak! Adana maçının 11’inin ise Semih, Musa, Alpay ya da Hasan, Kerem Can ya da Denizalp, önlerinde Mehmet Taş ve Yiğitali, sağda Berat Kartal, solda Rasheed, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay ve ileride ise Yusuf Efe’den oluşması bekleniyor.

KOCAELİSPOR

ADANASPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Orkun Aktaş

HAVA: 21 derece bulutlu

SAAT: 19.00

KOCAELİSPOR

DOĞUKAN KAYA

SEMİH KARADENİZ

MUSA NİZAM

HASAN YA DA ALPAY

DENİZALP YA DA KEREM CAN

MEHMET TAŞ

YİĞİTALİ BAYRAK

RASHEED AKANBİ

BERAT KARTAL

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

YUSUF EFE YAMAN

ADANASPOR

BURAK ÇAPKINOĞLU

EVREN KORKMAZ

FIRATCAN ÜZÜM

İBRAHİM AKSU

İSMAİL ERDOĞAN

CELİL YÜKSEL

YİĞİTHAN GÜVELİ

KADİR KELEŞ

HAKAN EROĞLU

BEYKAN FIRAT

AMADOU CISS