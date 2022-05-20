Sezonu hayal kırıklıkları ve öfke ile bitiriyoruz!

Gerçekten çok yazık oldu… 11 sezon sonra, içinde unutulmayacak birçok badireyi atlatarak 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un aynı sezon 70 milyon lira harcayarak düşmesi yeteneksizliğin diğer adıydı. Ve o Kocaelispor, yarın 1. Lig’de sezonun son maçına çıkıyor. Adanaspor ile karşılaşacak olan yeşil siyahlıların mücadelesi saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetecek.
BÜYÜAKIN’IN KOCAELİ FUTBOLUNA ARMAĞANI!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Kocaeli ve Kocaelispor futboluna armağanı! Engin Koyun ve yönetimi bu sezon müthiş! bir işe imza attı ve 70 milyon liralık halkın bütçesi ile Kocaelispor’u küme düşürdü. Geride bıraktığımız hafta Eyüpspor maçının bitimi ile birlikte resmen 2. Lig takımı olan yeşil siyahlılar Adanaspor ile sezonun son maçına çıkıyor. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.
GENÇLER SAHAYA!
Her hangi olası bir tepki hatta saldırı olmaması için birçok yerli ve yabancı futbolcusuna izin veren yeşil siyahlılarda U-19 takım takviyeli bir kadro ile sahaya çıkılacak. Bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çeken genç futbolculardan santrfor Yusuf Efe Yaman ve orta saha oyuncusu Ümit Can Ekşi profesyonel yapıldı. Öte yandan yine kanat oyuncusu Ufuk Birdal ile ilgili de olumlu kanaatin oluştuğu öğrenildi. Profesyonel sözleşmesi bulunan Berat, Yiğit Canguru ve Eren Türkkal’ın da maç kadrosunda olacağı düşünülüyor.
MUHTEMEL 11
Kocaelispor’da kaleyi bu sezon ilk kez Doğukan Kaya koruyacak. Yeteneğine resmen ihanet eden ve 2 yıldır kiralık gönderilmeyi kabul etmediği için hayli maç eksiği bulunan Doğukan çok geç de olsa formasına kavuşacak! Adana maçının 11’inin ise Semih, Musa, Alpay ya da Hasan, Kerem Can ya da Denizalp, önlerinde Mehmet Taş ve Yiğitali, sağda Berat Kartal, solda Rasheed, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay ve ileride ise Yusuf Efe’den oluşması bekleniyor.
KOCAELİSPOR
ADANASPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Orkun Aktaş
HAVA: 21 derece bulutlu
SAAT: 19.00
KOCAELİSPOR
DOĞUKAN KAYA
SEMİH KARADENİZ
MUSA NİZAM
HASAN YA DA ALPAY
DENİZALP YA DA KEREM CAN
MEHMET TAŞ
YİĞİTALİ BAYRAK
RASHEED AKANBİ
BERAT KARTAL
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
YUSUF EFE YAMAN
ADANASPOR
BURAK ÇAPKINOĞLU
EVREN KORKMAZ
FIRATCAN ÜZÜM
İBRAHİM AKSU
İSMAİL ERDOĞAN
CELİL YÜKSEL
YİĞİTHAN GÜVELİ
KADİR KELEŞ
HAKAN EROĞLU
BEYKAN FIRAT
AMADOU CISS
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sade Vatandaş - Bu rezilliği başkan değiştirerek mi kapatacaksınız? Ligin en fazla parasını harcayıp küme düşüyorsunuz, yerin dibine batın. Siz sanayicinin, esnafın, belediyenin hulasa sade vadandaşın sırtında kambursunuz. Sizi besleyen bu insanların sorması lazım değil mi siz niye varsınız. Başka bir sürü spor dalı varken onlar imkansızlıklar içinde çırpınırken siz bu paraları nasıl çarçur ettiniz?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.