Prof. Hüseyin Hatemi ‘’Tabii hukukun menşei ilahi sevgidir”

Söyleşileri ve etkinlikleriyle yoğun ilgi gören 12. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde birçok farklı alandaki panel ve söyleşileriyle devam ediyor. Selim Sırrı Paşa Salonu’ndaki “Hukuk Devleti’nin Temel İlkeleri” adlı söyleşide konuşan, Yazar ve Hukuk Profesörü Hüseyin Hatemi, “Tabii hukukun menşei ilahi sevgidir.” dedi.

“HUKUK DEVLETİ TABİİ HUKUKUN EMRİDİR”

Hukuk devletinin aslında tabii hukukun ülküsü ve emri olduğunu dile getiren Hatemi, tabii hukukun pozitif hukuktan farklı olduğunu vurguladı. Dinleyenlere tabii hukuk ve pozitif hukuk ayrımını anlatan Hatemi, “Tabii hukuk dediğimiz zaman bunun da temeli eğip bükmeden söylersek ilahi vahye dayanır. Tabii hukukun menşei vahiydir. Pozitif hukuk içerik bakımından öyle bir temele dayandırılmıyor. Pozitif hukuk, mesela bir yerde anarşi var. Merkezi bir güç yok ama bu anarşiden kurtulmaya ihtiyaç var. Toplumda bu ihtiyaç doğduğu zaman, insanlar anarşiden kurtulmak istiyor ve en güçlüye bu hakkı veriyor. Güçlü birisine itaat edelim o da bizi anarşiden kurtarsın deniliyor. İşte pozitif hukukta böyle bir görüş vardır.” diye konuştu.

TABİATIN HUKUKU

Tabii hukukun ilkelerinden bahseden Hatemi, tabii hukukun menşeinin ilahi sevgi olduğunu söyledi. Hatemi, “Çünkü Allah seven ve sevilendir. Yalnız seven değildir. Çünkü Allah’tan başka mutlak varlık yoktur. Onun için Allah sevilen olarak da kendisini seveni yaratmıştır. Bu Allah’ın bir ihtiyacı değil mutlak varlığıdır. Vedud ismimin tecellisi neyi gerektirir? İnsan Allah’ı sevsin.” şeklinde konuştu.