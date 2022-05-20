CHP’nin Maltepe mitingine Kocaeli damga vuracak

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, yöneticiler Naim Keskin ve Nazım Gençtürk ile birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Yıldızlı, oldukça coşkuluydu, oldukça heyecanlıydı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na haksızlık yapıldığını söyledi. 7-8 yıl önce attığı twetler yüzünden ceza almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da siyasi yasak olduğunu, siyasi yasağını CHP’nin kaldırdığını hatırlattı. O koltuğa oturan kişinin, geçmişte yaşadığı durumları çabuk unuttuğunu belirtti.
"GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ"
Yıldızlı; “CHP olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük ceza da çok manidar. Bütün halkımızı 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Milletin Sesi Mitingine davet ediyorum. Miting saat 18.00’de… Miting için 12 ilçeden araçlarımız ve otobüslerimiz kalkacak. Adalet, hak, hukuk isteyen, adaletsizliğe uğramış tüm yurttaşlarımızı, ifade özgürlüğünden her alanda EYT’lileri, 3600 ek göstergelileri, ifade özgürlüğünden mağdur olmuş tüm öğrencilerimizi Milletin Sesi Mitingine davet ediyoruz. Siyasi görüşleri ne olursa olsun bütün yurttaşlarımızı yarınki mitinge bekliyoruz. Cumartesi Türkiye’ye çok güçlü bir mesaj vereceğiz. İstanbul Maltepe’deki miting bize yakın, bu yüzden Kocaeli’yi mitingde en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Misafir Değil Ev Sahib - Develete seri katil diyen, Ermenilere soykırım yapıldı diyenleri savunanlarla Türk Halkının işi olmaz.
Siz yunanlılardan oy isteyin..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.