CHP’nin Maltepe mitingine Kocaeli damga vuracak

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, yöneticiler Naim Keskin ve Nazım Gençtürk ile birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Yıldızlı, oldukça coşkuluydu, oldukça heyecanlıydı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na haksızlık yapıldığını söyledi. 7-8 yıl önce attığı twetler yüzünden ceza almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da siyasi yasak olduğunu, siyasi yasağını CHP’nin kaldırdığını hatırlattı. O koltuğa oturan kişinin, geçmişte yaşadığı durumları çabuk unuttuğunu belirtti.

"GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ"

Yıldızlı; “CHP olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük ceza da çok manidar. Bütün halkımızı 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Milletin Sesi Mitingine davet ediyorum. Miting saat 18.00’de… Miting için 12 ilçeden araçlarımız ve otobüslerimiz kalkacak. Adalet, hak, hukuk isteyen, adaletsizliğe uğramış tüm yurttaşlarımızı, ifade özgürlüğünden her alanda EYT’lileri, 3600 ek göstergelileri, ifade özgürlüğünden mağdur olmuş tüm öğrencilerimizi Milletin Sesi Mitingine davet ediyoruz. Siyasi görüşleri ne olursa olsun bütün yurttaşlarımızı yarınki mitinge bekliyoruz. Cumartesi Türkiye’ye çok güçlü bir mesaj vereceğiz. İstanbul Maltepe’deki miting bize yakın, bu yüzden Kocaeli’yi mitingde en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.