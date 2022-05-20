Bu dükkana ismi için geliyorlar

Berberlik mesleğine 1992 yılında Üsküdar’da başlayan 45 yaşındaki Rasim Poyraz, yıllar önce ünlü yapımcı Birol Güven ile tanıştı. Birol Güven sayesinde Türk televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın ve Seksenler dizilerinin setlerinde çeşitli görevler alan Poyraz, aynı zamanda berberlik mesleğine de devam etti. Sanatçılar tarafından da ’Berber Rasim’ olarak anılmaya başlayan Rasim Poyraz, setlerdeki serüveninin ardından İstanbul’dan taşınma kararı aldı. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 7 yıl önce Kocaeli’nin Gölcük ilçesine taşınan Poyraz, Değirmendere sahiline dükkan açtı. Poyraz, "Çocuklar Duymasın’ın Berber’i Rasim" ismini verdiği dükkanında, setlerdeki güzel anılarını da yaşatıyor. Dükkanının camını sanatçılarla çektirdiği fotoğraflarla donatan Poyraz, mesleğini özveriyle sürdürüyor.

"Ben orada mutluydum"

15 yaşındayken berberlik mesleğine başladığını söyleyen Poyraz, "Berber dükkanına çırak olarak girdim, usta oldum. Üsküdar Bağlarbaşı’nda dükkanım vardı. Orada Birol Güven ile tanıştım. Birol Bey dükkanıma gelirdi. Onun bakımını yapardım. Onun sayesinde çevresi de dükkanıma gelmeye başladı. Birol Bey ile tanıştıktan sonra onunla beraber setlere gitmeye başladım. Setlerde bir takım görevler aldım. Oyunlar da oynadım, roller aldım. Onların, ekipte olan arkadaşların kuaförlüklerini yaptım. Ben onların yanlarındaydım. Mesela Seksenler setinde görev aldım, Çocuklar Duymasın’da roller aldım. Ben Birol Bey’i sevdiğim için onun yanında olmak istemiştim. O şirkete de öyle girdim. Sevdiğim için onun yanında yer aldım. Ben orada mutluydum. Berber Rasim’dim ama yeri geldi çaycılık yaptım, yeri geldi odaların paspasını çektim. Güzel günlerdi. Ne profesyonel bir oyuncuydum, ne de profesyonel bir işçiydim. Ama Birol Bey beni yanında istemişti, ben de onun yanındaydım" dedi. Setlerde bazı erkek oyuncuların ve set ekibinin berberliğini de yaptığını vurgulayan Poyraz, "Hem sette çalıştım hem de oradaki sanatçıların saç kesimlerini yaptım. Bakımları bana ait gibi bir şeydi" diye konuştu.

"O günlerin anısı var"

7 sene önce Kocaeli’ye taşınma kararı aldığını ifade eden Rasim Poyraz, sözlerine şöyle devam etti: "Üsküdar’da 37 senemiz geçti. Nasip burasıydı. Arkadaşım Gölcük’ten ev aldı, ben de onun peşinden geldim. Buraları beğendim, ev tuttuk. Bir sene başkasının yanında çalıştım, sonra kendime dükkan açtım. Ara ara Çocuklar Duymasın izlenildiğinde ’Aa, bizim Berber Rasim’, ’Değirmendere’deki Berber Rasim’miş’, ’Gerçekten de oymuş’ diyenler oluyor. Yanıma geliyorlar, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Onlara anılarımı anlatıyorum. Bazen onun hatırına gelip saçlarını kestiriyorlar. İnsanlarda set ortamlarını merak ediyor. Çocuklar Duymasın’ın benim hayatımda bir yeri var. Hem berberlik yaptım hem setlerde çalıştım. O günlerin anısı var. Birol Bey’in senaryolarında hep Berber Rasim olarak anıldım. O günden sonra bende Berber Rasim olarak kaldım. Kuaför Rasim de olabilirim, İmage Maker Rasim de olabilirdim, Saç Tasarım Rasim de olabilirdim. Ben Birol Bey’in söyleminden sonra Berber Rasim olarak kalmak istedim. Bu sayede Değirmendere sahilinde de güzel insanlarla karşılaştım"