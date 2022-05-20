20 May 2022 - 11:25- Gündem G: 20 May 2022 - 11:27

İzmit Belediyesinin ikinci sanat galerisi geliyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentin yeni kültür ve sanat durağı için Yunus Emre Kültür Merkezi’nde çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’e ikinci sanat galerisi kazandırıyor

İzmit Belediyesinin ikinci sanat galerisi geliyor mask
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Kültür ve sanat adına çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kente ikinci bir sanat galerisi kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi fuaye alanı dönüştürülerek kentte önemli bir sanat durağı olacak. İzmit’e kazandırılacak olan sanat galerisi yerel, ulusal ve uluslararası sergilere, birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. 

HÜRRİYET YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kültür ve sanat çalışmalarına ayrı bir önem veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği fuaye alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Hürriyet teknik ekipten bilgi aldı. 600 metrekareden oluşan fuaye alanında mimari ve aydınlatma çalışmaları ile asma tavan, zemin çalışmaları, boya ve bakım çalışmaları tamamlandı.

20 May 2022 - 11:25 - Gündem

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