İzmit Belediyesinin ikinci sanat galerisi geliyor

Kültür ve sanat adına çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kente ikinci bir sanat galerisi kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi fuaye alanı dönüştürülerek kentte önemli bir sanat durağı olacak. İzmit’e kazandırılacak olan sanat galerisi yerel, ulusal ve uluslararası sergilere, birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.
HÜRRİYET YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Kültür ve sanat çalışmalarına ayrı bir önem veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği fuaye alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Hürriyet teknik ekipten bilgi aldı. 600 metrekareden oluşan fuaye alanında mimari ve aydınlatma çalışmaları ile asma tavan, zemin çalışmaları, boya ve bakım çalışmaları tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.