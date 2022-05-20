20 May 2022 - 11:34- Asayiş G: 20 May 2022 - 11:39

5 kişinin yaralandığı kazada, şoför olay yerinden kaçtı

Gebze'de 4 aracın karıştığı kazada devrilen servis aracının içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada servis minibüsünün sürücüsü olay yerinden kaçtı.
5 kişinin yaralandığı kazada, şoför olay yerinden kaçtı mask
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Kaza, Gebze Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 41 P 4666 plakalı işçi servisi, Ü.A. yönetimindeki 34 JC 6573 plakalı hafif ticari araç, K.A. idaresindeki 06 EC 1184 plakalı otomobil ile C.K. yönetimindeki 34 KV 1874 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, servisin içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından servisin içinden çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Z.K. isimli şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında servis minibüsü şoförü C.G.’nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

20 May 2022 - 11:34 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

erol demirbek TÜRK - vardır bir sebebi. bakalım bulunup gereğini yapabilecekler mi. yoksa yapamayacaklar mı ?,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 12:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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