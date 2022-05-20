Kocaeli’deki öğrencilerin yüzde 73.6’sı üniversite için farklı illeri tercih ediyor!

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 2021 yılı için Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı’na (YKS) başvurulardan bir yükseköğretim programına yerleşen 815 bin 365’inin ikamet ettikleri il ve yerleştirme verilerinin yer aldığı “Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği” isimli raporu yayınladı.

EN ÇOK İSTANBUL’DAKİ ÖĞRENCİLER İSTANBUL’DA KALDI

Yayınlanan rapor kapsamında yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yarısını Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri’ndeki bir yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin oluşturduğu belirtilirken, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşarken, sınavı kazanan her 100 kişiden sadece 5'i bu bölgedeki okullara yerleşti. İç Anadolu Bölgesi, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yaparken, bir yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yüzde 20,6'sı bu bölgeyi tercih etti. İl düzeyinde değerlendirildiğinde İstanbul'un yüzde 67,5 ile ülke genelinde kendi ikamet ettiği ilde kalma açısından en yüksek orana sahip olduğu görüldü.

KOCAELİ’DE SADECE YÜZDE 26.4 KOCAELİ’DE KALIYOR

Kocaeli ile ilgili ilginç veriler de raporda yer aldı. Kocaeli’de toplam 17 bin 285 öğrencinin sadece 4 bin 563’ünün Kocaeli’de okumayı tercih ettiği belirtilirken, 12 bin öğrenci ise Kocaeli dışındaki şehirlerde lisans programlarına yerleşti. Açıköğretim öğrencilerinin hariç olduğu belirtilen bu sayıda öğrencilerin yüzde 26.4’ü Kocaeli’de kaldıkları, yüzde 73.6’sının farklı şehirleri tercih ettikleri belirtildi.

EN ÇOK İSTANBUL, SAKARYA, ANKARA VE İZMİR TERCİH EDİLDİ

Sınava giren aday üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına göre dağılımında Kocaeli 49’uncu sırada yer aldı. Kocaeli’ye yerleşen 13 bin 634 öğrencinin en çok geldiği il sıralamasında 4 bin 563 Kocaeli’nin yanı sıra 3 bin 468 İstanbul, 536 Bursa, 380 Sakarya oldu. Kocaeli’de 2021’de sınava giren öğrencilerin en çok tercih ettiği iller sıralamasında birinci 4 bin 563 ile Kocaeli olurken, 3 bin 420 öğrenci İstanbul’u, 1276 öğrenci Sakarya’yı, 795 öğrenci Ankara’yı, 555 öğrenci ise İzmir’i tercih ettiği belirtildi.