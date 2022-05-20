Bakan Soylu ülkesine geri dönen sığınmacı sayısını açıkladı

Son aylarda ülkenin bir numaralı gündemi olan sığınmacılarla ilgili her gün ortaya bir iddia atılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni açıklamalarda bulundu.
"GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNDÜLER"
Sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine dönüşlerinin başladığını belirten Soylu, "Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük. 2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu." dedi.
"İNSANLARI ATEŞE ATMAK İNSANLIĞIMIZ YAKIŞMAZ"
Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran'la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor. İnsanları ateşin içerisine atmak Anadolu medeniyetine bizim insanlığımıza yakışan bir yaklaşım değil.
''TÜRKİYE KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE EDİYOR''
Biz briket evler yapmaya başladığımızda muhalefet kimin parasıyla yapıyorsunuz diyordu. O zaman maliyetler düşüktü, 57 bin 500 briket evin yapımını tamamladık. 2019 yılından beri İstanbul'a sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih'e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih'te 25 bin, Esenyurt'ta bir azalma oldu. Türkiye kaçak göçle mücadele ediyor. Şu ana kadar yakaladığımız 100 Afgan'ın 50'sini geri gönderiyoruz. Yakalanan Pakistanlıların yüzde 170'ini geri gönderiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz geçen sene gelenleri de yolluyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - 100 afganlının 50 sini gönderiyormuşlar diğer 50 kim ABD niz sizde biraz dursunlar dedikleri mi. ? pakistanlıların % 70 ini geri gönderiyormuşlar 30 unu niye göndermiyorsunuz . biz,m halkımız işsiz ev bulamıyor kiralık bunlar yüzünden . kayıtdışı çalışmak teşvik edilen bir şey mi oldu ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.