Bu sosyal tesiste çay hala 2 TL!

İzmit Belediyesi, ekonomik krizle birlikte alım gücü azalan halkın cebini yine yormayacak. Yüksek zam oranlarına karşın sosyal tesislerinde çay fiyatlarını yükseltmeyen İzmit Belediyesi, çay fiyatlarına gelen fahiş zamma karşı çayı 2 liradan satmaya devam edecek.
TÜM SOSYAL TESİSLERDE
Tüm ürünlere gelen fahiş zamlara rağmen vatandaşlara ucuz hizmet sunmaya devam eden İzmit Belediyesinin, Gülümse Kafe, Yeni Cuma ve Cumhuriyet Parkı çay bahçeleri ile diğer tüm sosyal tesislerinde çay 2 lira olmaya devam edecek. Sosyal belediyecilik gereği halka ucuz hizmet sunmayı ilke edinen İzmit Belediyesi, son ana kadar çaya zam yapmayarak halkın cebini koruyacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eski Akpli - Tebrikler halka hizmet
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.