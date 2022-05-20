Bu sosyal tesiste çay hala 2 TL!

İzmit Belediyesi, ekonomik krizle birlikte alım gücü azalan halkın cebini yine yormayacak. Yüksek zam oranlarına karşın sosyal tesislerinde çay fiyatlarını yükseltmeyen İzmit Belediyesi, çay fiyatlarına gelen fahiş zamma karşı çayı 2 liradan satmaya devam edecek.

TÜM SOSYAL TESİSLERDE

Tüm ürünlere gelen fahiş zamlara rağmen vatandaşlara ucuz hizmet sunmaya devam eden İzmit Belediyesinin, Gülümse Kafe, Yeni Cuma ve Cumhuriyet Parkı çay bahçeleri ile diğer tüm sosyal tesislerinde çay 2 lira olmaya devam edecek. Sosyal belediyecilik gereği halka ucuz hizmet sunmayı ilke edinen İzmit Belediyesi, son ana kadar çaya zam yapmayarak halkın cebini koruyacak.