20 May 2022 - 12:28- Gündem G: 20 May 2022 - 12:30

Bu sosyal tesiste çay hala 2 TL!

İzmit Belediyesi, çay fiyatlarına gelen fahiş zam oranına rağmen tüm sosyal tesislerinde çayı 2 liradan vatandaşa sunmaya devam edecek

Bu sosyal tesiste çay hala 2 TL! mask

İzmit Belediyesi, ekonomik krizle birlikte alım gücü azalan halkın cebini yine yormayacak. Yüksek zam oranlarına karşın sosyal tesislerinde çay fiyatlarını yükseltmeyen İzmit Belediyesi, çay fiyatlarına gelen fahiş zamma karşı çayı 2 liradan satmaya devam edecek. 

TÜM SOSYAL TESİSLERDE

Tüm ürünlere gelen fahiş zamlara rağmen vatandaşlara ucuz hizmet sunmaya devam eden İzmit Belediyesinin, Gülümse Kafe, Yeni Cuma ve Cumhuriyet Parkı çay bahçeleri ile diğer tüm sosyal tesislerinde çay 2 lira olmaya devam edecek. Sosyal belediyecilik gereği halka ucuz hizmet sunmayı ilke edinen İzmit Belediyesi, son ana kadar çaya zam yapmayarak halkın cebini koruyacak.
# ile

20 May 2022 - 12:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.172.570 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yazar Tarık Tufan ‘’Hızlanmak insanın ruhunun geride kalması demek’’ mask
Yazar Tarık Tufan ‘’Hızlanmak insanın ruhunun geride kalması demek’’
Prof. İsen ‘’İslam ülkeleri arasında, İslam Ansiklopedisini yayınlayan tek ülke Türkiye’dir’’ mask
Prof. İsen ‘’İslam ülkeleri arasında, İslam Ansiklopedisini yayınlayan tek ülke Türkiye’dir’’
İzmit Belediyesinin ikinci sanat galerisi geliyor mask
İzmit Belediyesinin ikinci sanat galerisi geliyor
Ceyda Düvenci: Her şeye yetişemiyorum mask
Ceyda Düvenci: Her şeye yetişemiyorum
Prof. Hüseyin Hatemi ‘’Tabii hukukun menşei ilahi sevgidir” mask
Prof. Hüseyin Hatemi ‘’Tabii hukukun menşei ilahi sevgidir”
Saniye Bencik Kangal: İşin sırrı koşulsuz sevgi mask
Saniye Bencik Kangal: İşin sırrı koşulsuz sevgi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL