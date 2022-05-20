20 May 2022 - 12:38- Spor G: 20 May 2022 - 12:41

Ümitcan ve Yusuf Efe ile profesyonel anlaşma yapılacak

Eyüpspor yenilgisinin ardından 2. Lig’e düşen Kocaelispor’da yeşil siyahlılarda birçok yerli ve yabancı futbolcu izin almıştı. Hal böyle olunca gözl...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Ümitcan ve Yusuf Efe ile profesyonel anlaşma yapılacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eyüpspor yenilgisinin ardından 2. Lig’e düşen Kocaelispor’da yeşil siyahlılarda birçok yerli ve yabancı futbolcu izin almıştı. Hal böyle olunca gözler “Zorunlu” olarak alt yapıya çevrildi. Bu sezon başarılı işlere imza atan Kocaelispor U-19 takımından santrfor Yusuf Efe Yaman ile orta saha oyuncusu Ümitcan Ekşi profesyonel yapılıyor. Gün boyu eski kulüplerinden evrakları yetiştirmeye çalışan gençler Adanaspor maçının kadrosunda yer alacak.

KOCAELİSPOR’UN PROFESYONEL GENÇLERİ

Doğukan Kaya – Uzun süredir A takımda - Kaleci

Berat Kartal – Kanat forvet, 6-8 numara. Alt yapıdaki bir çok maçta skoru belirleyen isim oldu.

Denizalp Özdemir – Geçen sezondan beri A takımda – Sol bek - kanat

Eren Türkkal – Ön libero, sağ bek, stoper. Derince macerasından sonra döndüğü Kocaelispor’da U-19 takımında çok iyi maçlar çıkardı.

Olcan Gökdemir – Ön libero… Kocaelispor U-17 takımında oynadı.

Yiğit Canguru – Sağ bek… Çok inişli çıkışlı bir grafiği oldu. Ancak son süreçte kendine geldi.

Yusuf Efe Yaman – Santrfor… (Evrakları hazırlanıyor) Bu sezonun form patlaması yaşayan isimlerinden. Topla inanılmaz çıkışları var. Temposu da çok yüksek. Son vuruşlarını geliştirdiğinde rakiplerin başına bela olur.

Ümitcan Ekşi – Merkez orta saha, 8 numara… (Evrakları hazırlanıyor) Bu yılın parlayan gençlerinden birisiydi. Orta sahada basmadık yer bırakmıyor, skora katkı sağlıyor ve ayakları da çok temiz.

20 May 2022 - 12:38 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.172.570 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Barbarossa - Ümit can gerçekten mükemmel oynuyordu umuyorum aynı başarıyı a takımdada gösterebilir çok mantıklı anlaşma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 13:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vitrine çıkıyorlar! mask
Vitrine çıkıyorlar!
Kocaeli BŞB Kağıtspor- Samsunspor maçının ardından mask
Kocaeli BŞB Kağıtspor- Samsunspor maçının ardından
Darıca Gençlerbirliği’nden 19 Mayıs’ta anlamlı etkinlik mask
Darıca Gençlerbirliği’nden 19 Mayıs’ta anlamlı etkinlik
Samsunspor yarı finalde mask
Samsunspor yarı finalde
Haydi çocuklar Yoga’ya ! mask
Haydi çocuklar Yoga’ya !
Körfez’de gençlik festivali trekking ile başladı mask
Körfez’de gençlik festivali trekking ile başladı
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL