TES, İzmit’te yetkiyi korudu

Eğitim Bir Sen’in dört yıl üst üste yetkili olduğu İzmit ilçede Türk Eğitim Sen, 2020 yılında yetkiyi Eğitim Bir Sen’den almıştı. İki yıldır yetkiyi koruyan Türk Eğitim Sen İzmit Şube her yıl belirlenen üye sayısının açıklanmasıyla yetkiyi elden bırakmadı.

“1278 KOCA YÜREK”

Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı yaptığı açıklamada “İzmit merkez ilçede yetkiliyiz. 1278 koca koca yürekleriz. Hani şair diyor ya; ‘Ara hakkını kendi nefsinden bile. Velhasıl bir asalak zilletiyle tırmanma. Varsın boyun olmasın söğüt kadar. Bulutlara çıkmazsa yaprakların ne zarar. Kavaklar sıra sıra dikilse de karşına boy ver dayanmaksızın yalnız ve tek başına” Teşkilatımız bir bütün, gücünü kendi iç dinanizminden alan bir büyük volkan. Tüm teşkilat mensuplarımızı, iş yeri temsilcilerimizi ve yürekli üyelerimizi kutluyoruz. Tüm eğitim çalışanlarına diyoruz ki; asla yalnız yürümeyeceksiniz. Herkes sadece vatana karşı borçlu olduğu vazifeyi yapar ve iş orada biter başkaca bir beklenti de olmaz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun” diye konuştu.