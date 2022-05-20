Bostan ve Kaya, Çiçek’ten 750 bin TL, Bıyıklı’dan 1 milyon TL istemiş!

Kocaeli’de bir internet sitesinin sahibi ve vinç firması sahibi Faruk Bostan ile Kocaeli İlme Hizmet Vakfı eski Genel Başkanı ve Selam TV Genel Müdürü Abdullah Kaya dün öğle saatlerinde gözaltına alındı. Bostan’a ait internet sitesinin binasında polis ekipleri tarafından arama yapılmasının ardından, suç duyurusuna istinaden Bostan ile Kaya’nın gözaltına alındığı öne sürüldü. Şantaj iddiasıyla Kaya ve Bostan’ın gözaltına alındığı iddia edilirken Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı ile Vadi Besicilik sahibi Cezmi Çiçek tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

“KİMSENİN 5 KURUŞUNA TAMAH ETMEDİM”

Kendi internet sitesi üzerinden açıklama yayınlanan Faruk Bostan, “Siyasi ortaklarıyla beraber beni susturmak isteyenlerin, bana uydurma komplolar kurarak, geçmişte verdiğim, savcılığa bile çıkmadığım kişileri adliyeye çağırıp tekrar ifade verdirip iftiralarla saygın iş adamı kimliğimi ve şahsımı itibarsızlaştırmak hedefine ulaşamayacaklardır. Tüm okurlarıma, tüm sevdiklerime, çok değerli Kocaeli’li hemşerilerime sesleniyorum, Allah adına yemin ederim ki kimsenin 5 kuruşuna tamah etmedim. Namusumla, şerefimle çalıştım. Kimsesizlerin kimsesi olmaya haksızlığa uğramış, sesi çıkamayanlara ses olmaya çalıştım. Benim gözaltına alınmam kamuoyuna, diğer zulme uğrayanlara gözdağıdır, korkutma amaçlıdır. Bu kentte doğruları söyleyenin başına bu gelir diye mesaj vermek amacındalar. Ama biz doğruları söylemeye çok daha yüksek sesle ve azimle devam edeceğiz” dedi

“750 BİN TL PARA İSTEDİ”

Konu hakkında gazetemize açıklama yapan Cezmi Çiçek, “Telefonla benden olumsuz haberler yapmaması karşılığında 750 bin TL para istedi. Biz de savcılığa ispatlı ve delilli bir şekilde suç duyurusunda bulunduk. Biz parayı vermeyince bizimle ilgili iflas haberleri, ‘Vadi Besicilik gübreyi dereye boşalttı’ gibi olumsuz haberler yaptı. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Ondan önce de şantaj ile ilgili hem Faruk Bostan’a hem de Abdullah Kaya’ya açtığımız davalar vardı. Mahkeme de bu davaları kabul etti. Açılan davaların tamamı şantaj ile alakalı. Para istediler, vermeyince olumsuz haberler yapmaya başladılar. Şu anki soruşturma bununla alakalı” dedi.

“ARSLAN CİNAYETİNDEN 4 YA DA 5 GÜN SONRA”

“Benden 750 bin TL’yi Güngör Arslan cinayetinden 4 ya da 5 gün sonra istedi” diyen Çiçek, “Mahkemeye hepsini sunduk. Sadece o haberler değil eşim ve benimle alakalı da olumsuz haberler yaptı. Tahsin Keskin ile ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Kocaelispor Yöneticisi Mehmet Yaşar ile bana haber göndermiş, ‘Cezmi Çiçek bana reklam versin, ben de hakkında olumsuz haber yapmayayım’ diye. Ben de Yaşar’a ‘Bu adama bir kuruş param geçmeyecek’ dedim. Ondan sonra bu da başladı aynı şekilde bunlarla hareket etmeye. Tahsin Keskin’e bugün bir dava daha açtık. Üç tane çete ile uğraşıyoruz. Bunlar şantaj şebekesi. Bunların hepsinin hesabını verecekler. Tahsin Keskin, ‘FETÖ ile ilgili hakkında soruşturma var’ demiş. Biz bugüne kadar karakola çağrılıp ifade bile vermedik. Türkçe Olimpiyatları’na sponsor olduk mu, olduk. O dönem herkes oldu” şeklinde konuştu.

BIYIKLI’YA 1 MİLYON TL’LİK ŞANTAJ

KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’nın savcılıkta verdiği ifadede Bostan’ın kendisine yönelik, ‘KOTO seçimlerinde başkanı biz belirleyeceğiz’ ifadelerinin yanı sıra “Ben istersem Necmi başkan olur. Ben istersem sen başkan olursun. Bu şehirde ticaret odası başkanını ben belirlerim. Bize 1 milyon TL vereceksin. Tahsin Keskin’e 1kuruş bile reklam vermeyeceksin. Onu sen besliyorsun. Ersin Kurt’u içeri aldırdık. Oradan geliri kesildi, bir tek sen reklam veriyorsun, sen de vermeyeceksin. Reklam verirsen Necmi Bulut’un tarafına geçerim, haberi yayınlarım. Alırım parayı otururum aşağıya” dediği iddia edilirken konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Bıyıklı iddiaları doğrulayarak, “Olay adli makamlara sirayet ettiği için çok bilgi veremiyorum. Abdullah Kaya ve Faruk Bostan hakkında şikayetçi oldum” dedi.