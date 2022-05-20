GittiGidiyor’dan 75 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı

Kampanya kapsamında Bonus kart sahipleri, GittiGidiyor’dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da tek çekim 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL bonus kazanabiliyor. Ödemelerini GarantiPay ile tamamlayan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL; 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL bonus kazanabiliyor.
SMS GÖNDERİLMESİ
Kampanyaya katılmak için 31 Mayıs 2022 tarihine kadar harcamadan önce "GITTIGIDIYOR" yazarak Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, ING Bonus sahiplerinin 2205’e, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin ise 05327524404'e SMS göndermesi gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.