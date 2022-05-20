20 May 2022 - 15:50- Ekonomi G: 20 May 2022 - 15:51

Aksigorta Acenteleri ek komisyon kazanıyor

Aksigorta, konut sigortalarında ek komisyon kazandırmaya devam ediyor. Konut prim üretiminde 31 Mayıs 2022 tarihine dek, geçtiğimiz yıl mayıs ayına gö...
Aksigorta Acenteleri ek komisyon kazanıyor mask

Aksigorta, konut sigortalarında ek komisyon kazandırmaya devam ediyor. Konut prim üretiminde 31 Mayıs 2022 tarihine dek, geçtiğimiz yıl mayıs ayına göre %40 büyüyen Aksigorta acenteleri konut üretimleri için ek komisyon kazanacak. Ayrıca ek komisyona hak kazanan Aksigorta acenteleri mayıs ayı içerisinde konut poliçesi satışı gerçekleştirilen Aksigorta müşterilerine DASK ürünü de oluşturulması halinde DASK primi üzerinden ek komisyon elde edecek.

20 May 2022 - 15:50 - Ekonomi

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