Karamürsel’de Gençliğin Bayramı coşkuyla kutlandı

Karamürsel ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Çelenk törenin ardından kutlamalar, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okulun spor salonunda hazırlanan programla devam etti. Okul öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladıkları etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız yaptı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”, “Gençliğin Ataya Cevabı” okundu. Halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle okullar arası yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi. Program sonunda Karamürsel 100.Yıl MTAL tarafından protokol ve öğrencilere etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

YOĞUN KATILIM

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.