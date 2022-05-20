20 May 2022 - 15:51- Gündem G: 20 May 2022 - 15:54

Karamürsel’de Gençliğin Bayramı coşkuyla kutlandı

Karamürsel’de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenden sonra Karamürsel 100. Yıl MTAL öğrencileri, hazırladığı gösterilerle bayram coşkusunu ikiye katladı

Karamürsel’de Gençliğin Bayramı coşkuyla kutlandı mask

Karamürsel ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Çelenk törenin ardından kutlamalar, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okulun spor salonunda hazırlanan programla devam etti. Okul öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladıkları etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız yaptı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”, “Gençliğin Ataya Cevabı” okundu. Halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle okullar arası yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi. Program sonunda Karamürsel 100.Yıl MTAL tarafından protokol ve öğrencilere etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

YOĞUN KATILIM

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

20 May 2022 - 15:51 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.172.570 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘’Kocaeli’de yaşamak, Allah’ın bir lütfudur’’ mask
‘’Kocaeli’de yaşamak, Allah’ın bir lütfudur’’
Körfez’de 19 Mayıs coşkusu mask
Körfez’de 19 Mayıs coşkusu
Karamürsel’de Gençliğin Bayramı coşkuyla kutlandı mask
Karamürsel’de Gençliğin Bayramı coşkuyla kutlandı
Bıyıklı’dan SP’li Mutlu’ya ziyaret   mask
Bıyıklı’dan SP’li Mutlu’ya ziyaret  
Kahraman, Derince’de konferansa katılacak mask
Kahraman, Derince’de konferansa katılacak
Bakan Soylu’dan Körfez Belediyesi’ne teşekkür mask
Bakan Soylu’dan Körfez Belediyesi’ne teşekkür
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL