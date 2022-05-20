Körfez’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de coşkuyla kutlandı. Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında ilk olarak Körfez İlçe Kaymakamlık önünde, Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Törene Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

ETKİNLİKLER DEVAM ETTİ

Atatürk Anıtı'na çelenk konulduktan sonra tören Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki program ile devam etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Malkoç’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Hafta boyunca devam eden spor alanındaki müsabakalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Gençlik adına konuşmayı da Orhangazi Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Ateş’in yapmasının ardından halkoyunları ekibi gösterilerde bulundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Hatırlıyoruz ve Hatırlatıyoruz’ sunumu ve ‘Kurtuluş’a Yolculuk’ şiiri seslendirmesi ile salondan büyük alkış aldı.