Böyle olur bizim gençlik- spor bayramımız

Kentin dört bir yanında 19 Mayıs kutlamaları vardı. Heyecan adrenalin arttı, nefes kesen spor gösterileri bayrama renk kattı
ÇAYIROVA’DA NEFESLER TUTULDU
Çayırova’da 4 gün sürecek festivalde, ayak tenisi, basketbol, voleybol, körling parkur, jimnastik, ayak bilardosu, okçuluk ve dart gibi birbirinden keyifli 18 spor köşesi kuruldu. 7 den 70'e herkese hitap edecek festival, 4 gün boyunca geç saatlere kadar sürüyor. Çocuklara yeni spor branşları tanıtma ve öğretme imkanı sunan festival ilgi görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.