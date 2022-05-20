Böyle olur bizim gençlik- spor bayramımız

Kentin dört bir yanında 19 Mayıs kutlamaları vardı. Heyecan adrenalin arttı, nefes kesen spor gösterileri bayrama renk kattı

ÇAYIROVA’DA NEFESLER TUTULDU

Çayırova’da 4 gün sürecek festivalde, ayak tenisi, basketbol, voleybol, körling parkur, jimnastik, ayak bilardosu, okçuluk ve dart gibi birbirinden keyifli 18 spor köşesi kuruldu. 7 den 70'e herkese hitap edecek festival, 4 gün boyunca geç saatlere kadar sürüyor. Çocuklara yeni spor branşları tanıtma ve öğretme imkanı sunan festival ilgi görüyor.