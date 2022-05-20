1461 Trabzon'un Play-Off takıntısı

TFF 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon (Hekimoğlu Trabzon FK) son 3 sezondur play-off'lardan dönüyor. Geçen yıl da Kocaelispor, 1461 Trabzon’u son saniyede elemiş ve finale yükselmişti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, 2021-22 sezonunda da Play-Offlar'dan döndü. Son 3 sezondur mücadele verdiği ligde zirveye oynayan ancak Play-Offlar'da mücadele eden Trabzon temsilcisi bu sezon da An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile ilk maçta 0-0 berabere kalırken, evinde ise rakibine 2-0 mağlup olarak Spor Toto 1. Lig hedefini gerçekleştiremedi.