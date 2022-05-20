20 May 2022 - 15:56- Spor G: 20 May 2022 - 15:57

1461 Trabzon'un Play-Off takıntısı

TFF 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon (Hekimoğlu Trabzon FK) son 3 sezondur play-off'lardan dönüyor. Geçen yıl da Kocaelispor, 1461 Trabzon’u son...
1461 Trabzon'un Play-Off takıntısı mask

TFF 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon (Hekimoğlu Trabzon FK) son 3 sezondur play-off'lardan dönüyor. Geçen yıl da Kocaelispor, 1461 Trabzon’u son saniyede elemiş ve finale yükselmişti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, 2021-22 sezonunda da Play-Offlar'dan döndü. Son 3 sezondur mücadele verdiği ligde zirveye oynayan ancak Play-Offlar'da mücadele eden Trabzon temsilcisi bu sezon da An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile ilk maçta 0-0 berabere kalırken, evinde ise rakibine 2-0 mağlup olarak Spor Toto 1. Lig hedefini gerçekleştiremedi.

20 May 2022 - 15:56 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.172.570 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
19 Mayıs için yürüdüler mask
19 Mayıs için yürüdüler
U-14, Kartal’ı avladı: 0-1   mask
U-14, Kartal’ı avladı: 0-1  
Atıcılarımız damgasını vurdu     mask
Atıcılarımız damgasını vurdu    
Bunu da gördük ya!   mask
Bunu da gördük ya!  
Judoya Kağıt baskını mask
Judoya Kağıt baskını
51 yaşında dünya şampiyonu oldu, KOSİD'i ziyaret etti mask
51 yaşında dünya şampiyonu oldu, KOSİD'i ziyaret etti
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL