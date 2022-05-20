51 yaşında dünya şampiyonu oldu, KOSİD'i ziyaret etti

Bu yıl İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'na 56 ülkeden yüzlerce sporcu katıldı. Türkiye'yi temsilen mücadele eden 51 yaşındaki İzmitli sporcu Çetin Korkmaz şampiyonluk kupasını alarak İzmit'i gururlandırdı. Kısa adı KOSİD olan Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği'de şampiyonu evinde ziyaret ederek İzmitli hemşerimizin başarısını ve mutluluğunu basın açıklaması ile şehrimize paylaştı. KOSİD Başkanı Hüseyin Öz "51 yaşında olmasına rağmen spora olan aşkından hiç bir şey kaybetmeyen Çetin Korkmaz ağabeyimiz, uluslararası bir mücadelede kupayı alarak şehrimize geldi. Herkese örnek olsun" dedi. Şampiyon Çetin Korkmaz ise "Tarım Bakan Yardımcımız İbrahim Yumaklı bu yolda beni çok destekledi. Maddi ve manevi sponsorlarım Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman, fabrika müdürümüz Nihat Dellal'a, Fatih Güler'e, Gökalp İlhan'a, Şuayip Karakaş'a ve Ömer Yalçın'a destekleri için teşekkür ederim. Rabbim bize 51 yaşında şampiyonluk nasip etti" dedi.