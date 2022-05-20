20 May 2022 - 15:58- Spor G: 20 May 2022 - 15:59

Judoya Kağıt baskını

63 ilimizden 933 sporcunun yarıştığı Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasını 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Beled...
Judoya Kağıt baskını mask

63 ilimizden 933 sporcunun yarıştığı Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasını 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ekibi yüzümüzü ağarttı. Yönetim “Sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor; milli takımımızda başarılar diliyoruz” dedi.
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20 May 2022 - 15:58 - Spor

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