Judoya Kağıt baskını

63 ilimizden 933 sporcunun yarıştığı Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasını 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ekibi yüzümüzü ağarttı. Yönetim “Sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor; milli takımımızda başarılar diliyoruz” dedi.