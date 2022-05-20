Bunu da gördük ya!  

10. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda çok özel anlar yaşanıyor. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesislerinde oynanan ilk müsabakada Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sporterio takımları karşı karşıya geldi. Futbol turnuvaları içinde bir ilk olan ve Mısır adına turnuvada boy gösteren Sporterio takımı, karşılaşmaya yabancı oyuncularla çıktı. Mücadele oldukça keyifli geçti. Sporterio, çekişmeli geçen müsabakayı Fatih Türkmen (2) ve Ahmed Shetos’un golleri ile 3-1 kazandı.

HELAL OLSUN SİZE

Öte yandan futbol turnuvalarında belki de bir ilk yaşandı. Turnuvaya Mısır’dan katılan Sporterio ile karşılaşan Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası takımında forma giyen iki kadın milli futbolcu dikkat çekti. Ceren Nurlu ve Burçin Erseçal oynadıkları müthiş futbol ile akşama renk kattı. İki kadın futbolcunun erkeklere taş çıkaran performansları izleyenlerin beğenisini kazandı. Körfez Esnaf Odası’nın golünü de Burçin Erseçal kaydetti.

TOGOLULAR SAHAYA ÇIKTI

Günün ikinci maçında ise Sert Tavukçuluk ile Mehmet Ak Auto karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar büyük bir heyecan içinde geçen mücadelede çekişme yaşandı. Turnuvanın en renkli takımlarından biri olarak dikkat çeken Sert Tavukçuluk takımında forma giyen Togolu oyuncular Tokpaosaga Tifana, Ekoue Kougbagan, Avla Fully ve Robert Vedome takımları adına galip gelmek için her şeyi yaptı.

MEHMET AK AUTO AFFETMEDİ

Ancak müsabakada kazanan takım Mehmet Ak Auto oldu. Maçın başlarında bulduğu golle öne geçtikten sonra rakibinin etkili ataklarına karşı koymayı başaran Mehmet Ak Auto, sahadan 6-2 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı. İki takımın da oynadığı açık futbol izleyenlerin nefesini kesti.