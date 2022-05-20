Atıcılarımız damgasını vurdu    

Konya’da düzenlenen Atıcılık Trap Türkiye Şampiyonalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılar performanslarını tam gaz sürdürdü. Uluslararası ve ulusal onlarca madalya ve kupaya sahip olan kentimizin başarılı kulübü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un atıcıları; 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve 2 takım halinde şampiyonluk elde etti.
DERECE YAPAN ATICILARIMIZ:
Büyük Erkekler
2.Oğuzhan Tüzün
Genç Erkekler
1.Süleyman Güvercin
Yıldız Erkekler
2.Yasin Efe Kesim
Genç Bayanlar
3.Nisa Nur Aydemir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.