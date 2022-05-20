20 May 2022 - 16:00- Spor G: 20 May 2022 - 16:02

Atıcılarımız damgasını vurdu    

Konya’da düzenlenen Atıcılık Trap Türkiye Şampiyonalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılar performanslarını tam gaz sürdürdü. Uluslar...
Atıcılarımız damgasını vurdu     mask

Konya’da düzenlenen Atıcılık Trap Türkiye Şampiyonalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılar performanslarını tam gaz sürdürdü. Uluslararası ve ulusal onlarca madalya ve kupaya sahip olan kentimizin başarılı kulübü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un atıcıları; 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve 2 takım halinde şampiyonluk elde etti.

 

 

DERECE YAPAN ATICILARIMIZ:

 

 

Büyük Erkekler

2.Oğuzhan Tüzün

 

Genç Erkekler

1.Süleyman Güvercin

 

Yıldız Erkekler

2.Yasin Efe Kesim

 

Genç Bayanlar

3.Nisa Nur Aydemir

20 May 2022 - 16:00 - Spor

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