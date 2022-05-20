U-14, Kartal’ı avladı: 0-1  

Kocaelispor U-14 Elit Takımı deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu. Rakibini Ayaz’ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden yeşil siyahlılar zorlu mücadelede farkı kaçıran taraf oldu. Penaltı pozisyonunda sol bek Amed ceza sahası içinde düşürüldü ve takımına penaltı kazandırdı. 8. maç sonunda puanını 9’a çıkaran ekibimizde Gürcan Yazıcı antrenörlük kursunda olduğu takımın başında Yunus İlgen ile Kerem Nazlıgül yer aldı.