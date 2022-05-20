Çektiği belgeseller ve yazdığı kitaplarla Kocaeli başta olmak üzere, ülkemizin tarih, kültür ve turizmine önemli katkı sunan gazeteci-yazar İsmail Kahraman, 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. Kocaeli’nin sanayisinin yanı sıra derin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu söyleyen Kahraman, “Kocaeli’de yaşamak Allah’ın bir lütfudur” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Karamürsel Alp Salonu’nda konuşan gazeteci-yazar İsmail Kahraman, Kocaeli’de tarihi, kültürü ve turizmi konusunda 15 belgesel ve film yayınladığını söyledi. Çok sayıda kitap yazdığını anlatan Kahraman, şehrin tanıtımı için büyük destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KOCAELİ DERİN BİR TARİHE VE KÜLTÜRE SAHİP

“Kocaeli’de yaşamak, Allah’ın bir lütfudur” ifadesini kullanan Kahraman, Gebze ilçesinde 500’e yakın dünya markası firmaların olduğunu, yurt dışından ilçeye hem iş hem de gezi amaçlı çok sayıda ziyaretçinin geldiğini söyledi. Kahraman, “Gebze’deki Hünkar Çayırı, Fatih Sultan Mehmet’in otağını kurduğu ve vefat ettiği yerdir. Burada her yıl çeşitli kültürel etkinlikler ve yağlı güreşler düzenleniyor. Roma’yı dize getiren ünlü Kartacalı komutan Hannibal’in (Annibal) anıt mezarı Gebz’dedir. Burası, Kocaeli’nin, Türkiye’nin bir marka değeridir. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle turizm açısından görülmesi gereken bir yerdir. Kanyonu ve şelalesiyle Türkiye’nin en çok bilinen yeridir. Ballıkayalar, yürüyüş yapmak ve çadır kurmak için ideal bir bölgedir” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUYOR

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın sanat ve kültür başdanışmanlığını yapan, dünyaca ünlü ressam ve kültür adamı Osman Hamdi Bey’in, Gebze’de yaşadığını ve mezarının da burada bulunduğunu anlatan Kahraman, “Osman Hamdi bey, çok önemli resimlerini Gebze’de yapmıştır. Eskihisar’da, Osman Hamdi Bey Konağı müze evi olarak kullanılıyor. Türk resim sanatını dünyaya tanıtmıştır. Böyle önemli değerlerimizi, tarihi eserlerimizi ve kültürel varlıklarımızı koruduğu ve güzelleştirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kahraman, 550 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin görülmeye değer tarihi bir eser olduğunu belirterek, kaybolan vakıf medeniyetini yeniden oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.