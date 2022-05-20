Kayıp 2 arkadaş olayında sevgiliye gözaltı

Olay, yaklaşık 25 gün önce Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan'ın aracının iki gün boyunca evinin önünde durduğunu fark eden ev sahibi C.T., Aydoğan'la aynı evde kalan kız arkadaşı M.E.'ye nerede olduğunu sordu. M.E., Savaş Aydoğan'ın il dışında olduğunu, babasının evine tadilat yapmaya gittiğini söyledi. M.E.'nin sözlerine inanmayan C.T., Sakarya'ya çağırdığı Aydoğan'ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi C.T.'nin şüphesi ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem Tuna'nın ifadeleri alındı. Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem Tuna, ifade verdikten sonra kayıplara karıştı. Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem Tuna için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Gebze'deki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, Savaş Aydoğan ve arkadaşı Cem Tuna'yı arama çalışmaları sürüyor.
Olay, yaklaşık 25 gün önce Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan'ın aracının iki gün boyunca evinin önünde durduğunu fark eden ev sahibi C.T., Aydoğan'la aynı evde kalan kız arkadaşı M.E.'ye nerede olduğunu sordu. M.E., Savaş Aydoğan'ın il dışında olduğunu, babasının evine tadilat yapmaya gittiğini söyledi. M.E.'nin sözlerine inanmayan C.T., Sakarya'ya çağırdığı Aydoğan'ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi C.T.'nin şüphesi ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem Tuna'nın ifadeleri alındı. Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem Tuna, ifade verdikten sonra kayıplara karıştı. Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem Tuna için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Gebze'deki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.