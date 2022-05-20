Sahildeki ahşap heykelin kolu kırıldı

Gölcük Belediyesi tarafından 1993 yılından beri gelenekselleşerek günümüze dek sürdürülen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu etkinliğinde yapılan "Ufku gözetleyen adam" heykelinin kolu kırıldı. Heykelin sağ kolu etrafta bulunamadı. Sahile inen vatandaşlar kolu kırılmış heykelle karşılaştı. 2018 yılında kolu kırılan daha sonra onarılan ahşap heykelin yeniden kolunun kırılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, heykelin sağ koluna asılıp fotoğraf çektirenler olduğunu, bu nedenle kolun kırılmış olabileceğini veya bir kişi tarafından kırılmış olabileceğini söyledi. Gölcük Belediyesi yetkilileri heykelin sanatçılar tarafından onarımının yapılacağını belirtti.

Heykele zarar verenlerin sanat düşmanı olduklarını söyleyen Mahmut Olcayto, "Bu Değirmendere’nin en güzel sanat eseri ve herkes bu heykelle fotoğraf çekiliyor. Bunu yapanlar sanat düşmanı. Değirmendere’yi Değirmendere yapan bu heykeller. Daha önce de zarar görmüştü. Yeniden onarmışlardı. Fakat zarar verdiler." dedi.

Heykelle birçok kez fotoğraf çekildiğini söyleyen Ezgi Ozan, "Heykellere zarar verilmemeli onlar bizler için yapılıyor. Çocukluğumdan beri buraya gelip burada fotoğraf çekiliyordum. Elimizde güzel bir anı kalıyordu. Böyle bir durumda anı kalmıyor, üzülüyoruz." diye konuştu.